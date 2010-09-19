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Стартап Nuvolo привлек $10 млн чтобы помочь компаниям лучше управлять своими активами

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Стартап Nuvolo привлек $10 млн чтобы помочь компаниям лучше управлять своими активами


Стартап Nuvolo, который разработал программное обеспечение, позволяющее поставщикам медицинских услуг, организациям в сфере здравоохранения и фармацевтическим производителям лучше управлять своими активами, сегодня объявил о получении инвестиций в размере 10 миллионов долларов в первом раунде финансирования.

Текущий инвестиционный раунд возглавила венчурная компания GE Ventures. Кроме того, в данном финансировании участвовали действующие инвесторы New Enterprise Associates и ServiceNow Ventures.

”Крупнейшие инвестиции в сферу здравоохранения и управления медицинским оборудованием и инструментами“, – сообщил генеральный директор Nuvolo Том Стэнфорд во время своего интервью изданию VentureBeat.

Стартап из Джерси-Сити (штат Нью-Джерси), создал уникальный облачный сервис, который позволяет поставщикам медицинских услуг и производителям эффективно управлять такими активами, как медицинские устройства и лабораторное оборудование.



Nuvolo предлагает свое программное обеспечение в качестве SaaS-сервиса, предоставляемого в формате ежемесячной подписки, при этом контракт заключается на трехлетний период. Том Стэнфорд утверждает, что его компания управляет более чем 3550 больницами и 5,5 млн. активами различных медицинских учреждений из США, Канады и Европы.

Стартап планирует расширяться с дальнейшей целью управления активами и предприятий, занимающихся высокотехнологичным производством и розничной торговлей. Nuvolo утверждает, что успешно конкурирует с IBM Maximo, INFOR, Archibus и другими известными компьютерными системами управления активами.

С учетом текущего раунда Nuvolo привлек в общей сложности 12 миллионов долларов инвестиций и планирует использовать полученные средства для своего дальнейшего развития, увеличения продаж, маркетинговых целей и найма большего количества сотрудников.

Стартап Nuvolo был основан в 2013 году. В настоящее время в данной компании работает 90 сотрудников.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/06/22/g...ement-service/

https://text.ru/antiplagiat/594bc1622efeb
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