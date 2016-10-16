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Блокчейн-стартап Civic приостановил ICO из-за проблем в сети Ethereum

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Старый Сегодня, 17:21
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Блокчейн-стартап Civic приостановил ICO из-за проблем в сети Ethereum
Стартовавший в среду, 21 июня, краудсейл блокчейн-стартапа менее чем за сутки привлек $29 млн, однако в дальнейшем кампания в связи с возникшими задержками с подтверждением транзакций в сети Ethereum была приостановлена.


Как видно из данных статистики на сайте Civic, к настоящему моменту финансовая цель крудсейла в $33 млн почти достигнута.

Однако возникшие накануне проблемы в сети Ethereum и на платформе Coinbase вынудили команду проекта пересмотреть планы. Так, CEO Civic Винни Лингхэм опубликовал в Twitter сообщение, в котором говорится о вынужденной приостановке.

Как сообщал ранее ForkLog, в середине июня Civic провел пресейл, собрав $33 млн. Однако, для “демократизации” процесса распространения токенов среди инвесторов 33% от 33 млн уже проданных в ходе пресейла монет было возвращено на рынок для реализации в ходе текущего ICO. Цена токенов при этом осталась неизменной ($0,10). По мнению Лингхэма, такой подход должен обеспечить равные возможности для широкого круга инвесторов.

Ранее Винни Лингхэм неоднократно заявлял, что в отличие от остальных, он не преследует цель провести “молниеносный”.

Основанное на технологии блокчейн решение Civic предлагает децентрализованный способ верификации личности интернет-пользователей. Как заявлял ранее глава компании, мир станет безопаснее, если люди будут сами контролировать собственные идентификационные данные, не полагаясь на централизованные системы.

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