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Золотые зубы выбитые в драке - даже такое предлагают в залог в ломбардах Бишкека

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Старый Сегодня, 16:55
#1
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Аватар OPLOTT
 
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Золотые зубы выбитые в драке - даже такое предлагают в залог в ломбардах Бишкека


Новостное агентство Sputnik Кыргызстана недавно опросило владельцев столичных ломбардов, что такого необычного на их памяти сдавали в их ломбарды бишкекцы и владельцы, оговорив, что сейчас в киргизские ломбарды можно сдать только движимое и недвижимое имущество, а также ювелирку начали вспоминать:

Кейс No 1 - Баян: не так давно, один дед пытался сдать баян "Тула" и якобы средства были ему нужны для лечения внучки. За музыкальный инструмент просил в пересчете с киргизских сомов где-то 150 долларов США, но увы - баяны в ломбардах не принимают, пришлось отказать.

Кейс No 2 - Мультиварка и микроволновка: семья, которая принесла в ломбард это "чудо" (как они считали) электронной техники видимо перепутала 90-е годы прошлого столетия и текущее время, когда новая микроволновка можно сказать, что совсем ничего не стоит, конечно, если брать в магазине самую простую модель. Поскандалив с хозяином ломбарда, они, конечно удалились ни с чем.

Кейс No 3 - Золотые коронки (якобы золотые): мужчина предпенсионного возраста пытался загнать в ломбард 2 позолоченных зуба, выдавая их за чисто золотые. На вопрос: - "откуда он их взял", ответил что мол свои, но только вот драке выбили, ну не пропадать же добру! Вердикт оценщика - это фальшак, не принимаем.

Кейс No 4 - всё гениальное просто! 27-летняя провинциалка по имени Айгуль познакомилась с жителем столицы с намёком на будущий любовный роман. Через несколько дней, войдя к нему в доверие, она заявилась к нему на квартиру и попросила на время воспользоваться его автомобилем марки Тойота Caldina. Мужчина в надежде на будущую взаимность отдал ей ключи от своего авто и Айгуль, практически сразу сдала машину в ломбард под залог 1900 долларов США. Конечно, на звонки нового возлюбленного она перестала отвечать и тому пришлось бежать и срочно писать заявление в местную милицию. К чести милиционеров, им удалось быстро найти аферистку и препроводить в камеру временного задержания. Были ли при ней обнаружены деньги не сообщается, но статья ей грозит серьезная - за мошенничество.

Как говориться - голь на выдумки хитра и на что только люди не идут в надежде хоть немного заработать, хотя иногда и бывает довольно прилично, как вот в последнем, описанном выше кейсе.

Специально для mmgp.ru

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Старый Сегодня, 17:12
#2
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Аватар BiziAlen
 
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Re: Золотые зубы выбитые в драке - даже такое предлагают в залог в ломбардах Бишкека
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Золотые зубы выбитые в драке - даже такое предлагают в залог в ломбардах Бишкека
Новая криптовалюта из Троещины привязана к количеству выбитых зубов на районе))))
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