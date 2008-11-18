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За что могут оштрафовать банк?

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За что могут оштрафовать банк?


Даже самое солидное банковское учреждение может быть подвергнуто штрафу. Причем дело иногда заключается в банальной ошибке рядового служащего, отвечать за которую придется репутаций и солидной суммой.

Самые частые причины штрафов
  • Достаточно часто надзорные органы наказывают банки за намеренно ложные рекламные объявления. Например, обещается одна процентная ставка, а на деле оказывается совсем другая. Причем правдивая информация не указывается даже мелким текстом внизу объявления. Как правило, многим банкам удается выкручиваться, и они объясняют, что повышенная процентная ставка связана с тем, что в нее входит оплата страховки и других услуг.
  • Некоторые учреждения не включают в общий договор комиссии за определенные действия. Они фигурируют на отдельном документе, копию которого клиенту попросту не выдают. А когда приходит время очередной выплаты, то к ней волшебным образом прибавляется определенная сумма.
  • Незаконные штрафы и пени – еще одна распространенная причина, за которую штрафуют банк. Конечно, любое финансовое учреждение имеет право требовать за просрочку кредита штрафную сумму. Но она должна быть умеренной и гражданин обязан иметь возможность погасить ее в разумные сроки.
  • Небольшие банки часто стараются всеми силами избежать высоких налогов. Поэтому утаивают от контролирующих организаций определенную часть своей финансовой деятельности. Данное нарушение, кстати говоря, считается одним из самых серьезных и часто грозит не только штрафом, но и отзывом лицензии.
  • Банки не имеют права изменять договоры с клиентами в одностороннем порядке. При попытке сделать это, гражданин имеет полное право подать жалобу на банк, в котором его обслуживают.
  • Иногда банки злоупотребляют мелким шрифтом, которым обычно пишут весьма важные моменты договора. Пенсионеру или человеку с плохим зрением даже в очках бывает тяжело прочитать его. Поэтому нечитаемый шрифт также карается штрафом до 500 тыс. рублей.

Как отстаивать свои интересы?

Все штрафы, касающиеся банковских учреждений, достаточно серьезно бьют не только по их финансовой стабильности, но и репутации. Поэтому каждый клиент банка, заметивший нарушения в его работе, должен немедленно указать сотрудникам учреждения на данный факт. В 90% случаев обоснованная претензия будет удовлетворена в пользу клиента. В крайнем случае, стоит обратиться к юристу, который поможет собрать доказательную базу, связанную с неправомерными действиями банка.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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Метки
банк, договор, нарушение, репутация, штраф
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