CleanCapital привлекла финансовые средства для инвестиций в чистую энергию

CleanCapital, основанная в Нью-Йорке торговая онлайн-площадка для инвестиций в чистую энергию, привлекла нераскрытую сумму финансирования в серии А.
Инвесторами стали Рон Субер, Джон Барлоу и Брэдли Паттелли.
Компания будет использовать новый капитал для реализации своей технологической дорожной карты и продолжения масштабных операций, а также увеличения своей команды и расширения возможностей для инвестирования в чистую энергию.
Основанная в 2015 году генеральным директором Томасом Бирном, CleanCapital это инновационная торговая площадка для инвестиций в экологически чистую энергию. Это позволяет аккредитованным инвесторам, в том числе институциональным инвесторам, семейным офисам и инвестиционным фондам, инвестировать в безопасные и диверсифицированные проекты в области чистой энергии. Инвесторы могут контролировать инвестиции в режиме реального времени. На сегодняшний день компания профинансировала проектов на сумму более $40 млн.
Перевод специально для mmgp.ru