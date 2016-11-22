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CleanCapital привлекла финансовые средства для инвестиций в чистую энергию

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CleanCapital привлекла финансовые средства для инвестиций в чистую энергию

CleanCapital, основанная в Нью-Йорке торговая онлайн-площадка для инвестиций в чистую энергию, привлекла нераскрытую сумму финансирования в серии А.

Инвесторами стали Рон Субер, Джон Барлоу и Брэдли Паттелли.

Компания будет использовать новый капитал для реализации своей технологической дорожной карты и продолжения масштабных операций, а также увеличения своей команды и расширения возможностей для инвестирования в чистую энергию.


Основанная в 2015 году генеральным директором Томасом Бирном, CleanCapital это инновационная торговая площадка для инвестиций в экологически чистую энергию. Это позволяет аккредитованным инвесторам, в том числе институциональным инвесторам, семейным офисам и инвестиционным фондам, инвестировать в безопасные и диверсифицированные проекты в области чистой энергии. Инвесторы могут контролировать инвестиции в режиме реального времени. На сегодняшний день компания профинансировала проектов на сумму более $40 млн.






Перевод специально для mmgp.ru
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