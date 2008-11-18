Google прекращает поддержку старых смартфонов

Компания Google с 30 июня прекращает поддержку Android Market для смартфонов под управлением Android 2.1 Eclair и более старых версий. То есть их владельцы не смогут пользовать приложениями из каталога, сообщает пресс-центр компании.
Уведомлять владельцев смартфонов не будут. Компания аргументирует тем, что с момента выпуска Android 2.1 Eclair прошло семь лет. Большинство разработчиков больше не поддерживают эту версию Android в своих приложениях, поскольку на эти устройства приходится малое количество установок программ.
Будут поддерживать работу с Android Market более новые версии Android, включая 2.2 и выше. В Android официально предусмотрена процедура установки приложений в обход каталога — для этого пользователю необходимо скачать apk-файл и запустить его в системе, но это только на свой страх и риск.
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