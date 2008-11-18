Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,002 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Google прекращает поддержку старых смартфонов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:28
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,741
Благодарностей: 2,342
УГ: 1
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Google прекращает поддержку старых смартфонов


Компания Google с 30 июня прекращает поддержку Android Market для смартфонов под управлением Android 2.1 Eclair и более старых версий. То есть их владельцы не смогут пользовать приложениями из каталога, сообщает пресс-центр компании.

Уведомлять владельцев смартфонов не будут. Компания аргументирует тем, что с момента выпуска Android 2.1 Eclair прошло семь лет. Большинство разработчиков больше не поддерживают эту версию Android в своих приложениях, поскольку на эти устройства приходится малое количество установок программ.

Будут поддерживать работу с Android Market более новые версии Android, включая 2.2 и выше. В Android официально предусмотрена процедура установки приложений в обход каталога — для этого пользователю необходимо скачать apk-файл и запустить его в системе, но это только на свой страх и риск.

Источник
__________________
MMGP-обмен валют - обмен PM, Яд, Btc, Qiwi, OkPay, Privat24 и банки РФ по выгодным курсам
Уникальный контент для вашего сайта, форума или блога - Advego
Rost77 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Google Adsense прекращает поддержку плагина для Wordpress duckwithtruck Google Adsense/Adwords 0 05.03.2017 20:47
WhatsApp прекращает поддержку приложения Еvgeniwolf Новости технологий и интернета 4 09.01.2017 09:11
CREO прекращает производство смартфонов clipman77 Новости технологий и интернета 2 26.10.2016 17:00
Microsoft прекращает поддержку Skype на 85% Windows-смартфонов bizneser Новости технологий и интернета 3 25.10.2016 19:40
Google прекращает поддержку Chrome Apps на настольных системах Сергей Горин Софт 0 20.08.2016 18:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Finest Hyips
elven-valley.com - онлайн игра с выводом денег
От Finest Hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Versalsky
4-line - 4-line.com
От Versalsky в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар admirus
gold4blue-www.gold4blue.com
От admirus в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Forex4you - forex4you.org
От delaryc в разделе «Каталог Брокеров на Форекс»
Аватара нет
Цены на нефть падают в ожидании статистики о ее запасах в США.
От Njord в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
rasheffptc.eu - Сайт платит. Мной получено 5 выплат.
От ded13 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
414,002
Тем
475,288
Сообщений
11,776,446

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube