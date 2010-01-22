Ratatara Инвестирую в ICE FX



Имя: Наталья Пол: Женский Адрес: Россия Инвестирую в: Форекс Регистрация: 22.01.2010 Сообщений: 9,842 Благодарностей: 7,240 УГ: 44 Записей в FX-блоге: 1759 Подписок: 13 КП: 0.266 подарки награды

Маркетинг на криптовалюте. Кому интересна покупка недвижимости за биткоины



В Москве появилась компания, продающая недвижимость за криптовалюту. Компания M9 Development предлагает за биткоины дома на Новорижском шоссе в Истринском районе Подмосковья. К примеру, кирпичный дом площадью 115 кв. м обойдется в 55 биткоинов — чуть больше 9 млн руб. по нынешнему курсу.



Сотрудники компании хорошо понимают потенциального клиента, так как сами занимаются майнингом криптовалют и игрой на бирже, сообщил в интервью «Коммерсантъ FM» управляющий партнер девелоперской компании Максим Морозов: «Наша целевая аудитория – Москва, продвинутые пользователи интернета. Эти люди в основном в Facebook находятся. Мы сами уже давно занимаемся майнингом криптовалют, торговлей на бирже и сейчас решили попробовать продавать дома в поселке «Радость» на Новорижском шоссе. Уже есть звонки. Одни удивляются. Говорят, неужели биткоин стоит так много, под $3 тыс. Есть люди, которые звонят, говорят, нам без разницы, какую недвижимость купить, нам нужно выйти из криптовалюты. Частично мы их копим, частично – торгуем на бирже. Можем менять их на рубли и доллары. У нас есть, куда их применить». Господин Морозов отметил, что курс криптовалют сильно колеблется каждый день, поэтому предложения по домам в рублях приходится корректировать ежедневно.



Акция девелоперской компании – не более чем маркетинговый ход, и к реальным продажам не приведет, считает управляющий партнер компании «Квартур» Артем Цогоев: «Ход компании M9 – это чистая рекламная акция. Я думаю, что у фирмы есть некий имидж девелоперской компании, которая строит для продвинутых людей. Они решили сделать чисто маркетинговый ход, не имеющий никакого отношения к реальным деньгам. Я не думаю, что случится такое чудо, и кто-то у них реально за биткоины хотя бы один дом купит. Или это тоже будет частью рекламной кампании. Массовых продаж жилой недвижимости такого формата на достаточно небольшом удалении от Москвы я не ожидаю».



В самой компании назвали акцию экспериментом и связали с ростом популярности криптовалют. Пик популярности темы у обычного населения уже прошел, считает глава группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Тема криптовалют поднималась на Петербургском экономическом форуме. Было много очень интересных статей. Мне кажется, что это маркетинговая история, про которую сейчас все написали и поговорили. С другой стороны, это просто другой потребительский сегмент – молодые, из поколения до 35 лет, и достаточно продвинутые. Наверное, именно таким образом они могут до него достучаться гораздо проще. Большинство из нас сейчас ищут информацию в интернте, что такое криптовалюты».



Конечная сделка по покупке недвижимости проводится все-таки в рублях. При этом оформление договора традиционно проходит в Регистрационной палате, а с суммы сделки удерживается необходимый налог.



источник Сотрудники компании хорошо понимают потенциального клиента, так как сами занимаются майнингом криптовалют и игрой на бирже, сообщил в интервью «Коммерсантъ FM» управляющий партнер девелоперской компании Максим Морозов: «Наша целевая аудитория – Москва, продвинутые пользователи интернета. Эти люди в основном в Facebook находятся. Мы сами уже давно занимаемся майнингом криптовалют, торговлей на бирже и сейчас решили попробовать продавать дома в поселке «Радость» на Новорижском шоссе. Уже есть звонки. Одни удивляются. Говорят, неужели биткоин стоит так много, под $3 тыс. Есть люди, которые звонят, говорят, нам без разницы, какую недвижимость купить, нам нужно выйти из криптовалюты. Частично мы их копим, частично – торгуем на бирже. Можем менять их на рубли и доллары. У нас есть, куда их применить». Господин Морозов отметил, что курс криптовалют сильно колеблется каждый день, поэтому предложения по домам в рублях приходится корректировать ежедневно.Акция девелоперской компании – не более чем маркетинговый ход, и к реальным продажам не приведет, считает управляющий партнер компании «Квартур» Артем Цогоев: «Ход компании M9 – это чистая рекламная акция. Я думаю, что у фирмы есть некий имидж девелоперской компании, которая строит для продвинутых людей. Они решили сделать чисто маркетинговый ход, не имеющий никакого отношения к реальным деньгам. Я не думаю, что случится такое чудо, и кто-то у них реально за биткоины хотя бы один дом купит. Или это тоже будет частью рекламной кампании. Массовых продаж жилой недвижимости такого формата на достаточно небольшом удалении от Москвы я не ожидаю».В самой компании назвали акцию экспериментом и связали с ростом популярности криптовалют. Пик популярности темы у обычного населения уже прошел, считает глава группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Тема криптовалют поднималась на Петербургском экономическом форуме. Было много очень интересных статей. Мне кажется, что это маркетинговая история, про которую сейчас все написали и поговорили. С другой стороны, это просто другой потребительский сегмент – молодые, из поколения до 35 лет, и достаточно продвинутые. Наверное, именно таким образом они могут до него достучаться гораздо проще. Большинство из нас сейчас ищут информацию в интернте, что такое криптовалюты».Конечная сделка по покупке недвижимости проводится все-таки в рублях. При этом оформление договора традиционно проходит в Регистрационной палате, а с суммы сделки удерживается необходимый налог.

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