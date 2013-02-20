В БПП предложили отменить украинцам пенсии

В Блоке Петра Порошенко предложили отменить украинцам пенсии.
Отменив пенсии в Украине появится возможность больше зарабатывать и дети смогут сами позаботиться о своих родителях.
Такое мнение высказал народный депутат Украины Алексей Мушак в эксклюзивном интервью для телеканала NewsOne.
Как утверждает нардеп, решение о принятии пенсионной реформы должны были принять еще 10 лет тому назад и сбалансировать все расходы и доходы.
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Нынешняя пенсионная система является не справедливой по отношению к моему поколению, тем, кому за 30 лет – по одной простой причине – мы при нынешней системе не будем иметь никакой пенсии, она нам не будет выплачиваться. Поэтому мы принимаем сейчас непростые решения, чтобы наше поколение имели обеспеченную старость
- пояснил политик.
Вместе с тем Мушак считает, что в Украине вполне возможно избавиться от дефицита пенсионного фонда и при этом поднимать пенсии людям, но нужно научиться жить соразмерно средствам.
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Это такое украинское ноу-хау. Но моя позиция следующая: я бы честно и искренне признался, что мы можем себе позволить, а что нет и исходил бы от того, что мы можем жить по средствам. Это лучший праздник для финансового оздоровления. И через несколько лет у нас бы ситуация действительно изменилась к лучшему
- отметил нардеп.
Согласно его рассуждению, повышение пенсий глобально не решит проблему в стране и предложил азиатский вариант решения финансового положения в Украине.
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Очевидно же, что даже при увеличении пенсий все равно дети должны помогать своим родителям, для того, чтобы они прожили, а родители должны работать где-то параллельно. Но это больше азиатский подход – отмена пенсий в обмен на экономический рост. Потому что у нас дефицит пенсионного фонда составляет 150 миллиардов. Соответственно, эти деньги откуда-то берутся же? А они берутся от того, что недофинансируются ни школы, ни дороги, ни больницы. Поэтому я готов принять консолидированное решение, чтобы отменить пенсии, но сохранить эти деньги для экономического роста
- подытожил политик.
Источник: http://www.mv.org.ua/news/153285-v_b...i_(video).html