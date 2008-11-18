Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017/2018

Состоялась жеребьевка первого и второго раундов квалификации Лиги чемпионов.
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Лига чемпионов УЕФА 2017/18 — 26-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 63-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финальный матч состоится 26 мая 2018 года на НСК «Олимпийский» в Киеве, Украина.
Это будет третий розыгрыш турнира, в котором будет участвовать победитель Лиги Европы УЕФА, вне зависимости от того, какое место займёт команда в национальном первенстве[2]. Этим клубом стал английский «Манчестер Юнайтед», который в чемпионате занял 6-е место, но выиграл Лигу Европы у амстердамского «Аякса», который, в случае победы, так же попадал в групповой этап.
1-й раунд
Пара №1 Викингур (Фарерские острова) — Трепча'89 (Косово)
Пара №2 Хибернианс (Мальта) — Таллин (Эстония)
Пара №3 Алашкерт (Армения) — Санта-Колома (Андорра)
Пара №4 ТНС (Уэльс) — Европа (Гибралтар)
Пара №5 Линфилд (Северная Ирландия) — Ла-Фиорита (Сан-Марино)
2-й раунд
АПОЭЛ (Кипр) — Дюделанж (Люксембург)
Жальгирис (Литва) — Лудогорец (Болгария)
Карабах (Азербайджан) — Самтредия (Грузия)
Партизан (Сербия) — Будучность (Черногория)
Хибернианс (Мальта)/Таллин (Эстония) — Зальцбург (Австрия)
Шериф (Молдова) — Кукеси (Албания)
Астана (Казахстан) — Спартакс Юрмала (Латвия)
БАТЭ (Беларусь) – Алашкерт (Армения)/Санта-Колома (Андорра)
Жилина (Словакия) — Копенгаген (Дания)
Хапоэль Беер-Шева (Израиль) — Гонвед (Венгрия)
Риека (Хорватия) — ТНС (Уэльс)/Европа (Гибралтар)
Мальме (Швеция) — Вардар (Македония)
Зриньски (Босния и Герцеговина) — Марибор (Словения)
Дандалк (Ирландия) — Русенборг (Норвегия)
Хабнарфьордюр (Исландия) — Викингур (Фарерские острова)/Трепча'89 (Косово)
Линфилд (Северная Ирландия)/ Ла-Фиорита (Сан-Марино) — Селтик (Шотландия)
Мариехамн (Финляндия) — Легия (Польша)