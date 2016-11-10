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Pearl Capital, предоставляющая финансовые средства для бизнеса, привлекла $15 млн

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Pearl Capital, предоставляющая финансовые средства для бизнеса, привлекла $15 млн

Компания Pearl Capital Business Funding предоставляющая финансовые средства для малого и среднего бизнеса привлекла $15 млн. Инвестиции исходят от Chatham Capital.

Компания будет использовать средства для расширения операций.


Под руководством Соломона Лэкса, главного исполнительного директора Pearl Capital Business Funding, компанией предлагаются инновационные альтернативные финансовые решения. Через свою платформу компания предоставляет услуги финансирования малому и среднему бизнесу, который не может получить доступ к традиционному финансированию со стороны банков и небанковских кредиторов.

Pearl была приобретена в 2015 году Capital Z Partners, частным инвестором, ориентированным исключительно на отрасль финансовых услуг.





Перевод специально для mmgp.ru
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