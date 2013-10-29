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Теперь в тексте Юникода можно использовать символ Биткоина «В»

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Теперь в тексте Юникода можно использовать символ Биткоина «В»
Многолетний стандарт компьютерных знаков был обновлен, теперь в нем присутствует символ Биткоина.

Два дня назад консорциум Юникода представил версию Unicode 10.0 в которой есть символ «В», обозначающий Биткоин. В целом обновление включает 8,518 знаков и 56 новых смайликов.

Обновление было активировано спустя полтора года после того, как консорциум Юникода (который контролирует текстовый стандарт Юникода) одобрил предложение, которое само по себе было многолетним процессом. Это настоящий долгожданный прорыв, ведь борьба за внедрение в текст символа для Биткоина началась еще в далеком 2011 году.

Предложение нового символа было представлено Кеном Шириффом, и на самом деле оно было вторым, которое рассмотрел консорциум. Раньше организация отказала Сандеру фон Галовену в подобной инициативе.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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