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JD.com инвестирует $397 млн. в Farfetch, своего нового стратегического партнера

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#1
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JD.com инвестирует $397 млн. в Farfetch, своего нового стратегического партнера
Вторая по величине компания электронной коммерции Китая после Alibaba JD.com инвестирует $397 млн. в маркетплейс элитных брендов Farfetch, в рамках нового стратегического партнерства. Основатель и генеральный директор JD.com Ричард Лю займет место в совете директоров Farfetch, отныне JD.com один из крупнейших акционеров стартапа.
В прошлом году Farfetch привлек $110 млн., чтобы расшириться в Азии. Китай, где Farfetch был запущен в 2014 году, уже стал вторым по величине рынком на тот момент, когда этот раунд был объявлен в мае 2016 года. В настоящее время Farfetch объединяет 200 брендов и 500 мультибрендовых ритейлеров, так, что новое партнерство с JD.com даст доступ к широкой логистической сети JD.com (включая курьерскую службу JD Luxury Express), платежным инструментам и инструментам потребительского микрокредитования, социальным медиа-ресурсам, таким как партнерство с WeChat и большим данным.
По словам главного исполнительного директора Хосе Невеса новый альянс также поможет Farfetch закрепиться в Китае и бороться с контрафактной продукцией.
«Для нас партнерство Ричардом Лю и JD.com очень радостное событие. Китай является вторым по величине luxury -рынком в мире, и мы рады, что у нас есть такой уважаемый партнер, известный своей строгой защитой IP, с которым мы можем обратиться к китайским потребителям luxury-товаров».
В свою очередь, JD.com получает важного союзника в конкурентной борьбе с Alibaba, к которой не смотря на ее различные усилия по борьбе с контрафакцией, все еще прочно прилеплена репутация очага подделок. luxury -рынок Китая продолжает неуклонно расти, несмотря на экономическую неопределенность и антикоррупционную кампанию правительства, которая помешала продажам элитных автомобилей в начале 2012 года.
JD.com прилагает множество усилий по привлечению богатых потребителей, с этой целью компания проводит модные показы в столицах моды, таких как Нью-Йорк и Милан, осуществила смену президента международного сообщества для развития партнерских отношений с мировыми брендами и запустила собственную бизнес-единицу JD Fashion.
Переведено специально для форума mmgp: https://techcrunch.com/2017/06/21/jd...c-partnership/

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