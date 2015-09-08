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НБУ назвал три свои достижения в 2016-207 годах

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НБУ назвал три свои достижения в 2016-207 годах


В Национальном банке Украины назвали три главных достижения в финансовом секторе за 2016-2017 год.

Об этом заявил директор департамента стратегии и реформирования Нацбанка Михаил Видякин во время презентации результатов НБУ за 2016 — 2017 годы.

«Первое достижение — это оздоровление банковской системы, работа над этой задачей проводилась последние три года, и мы уже видим первые результаты. Впервые с 2013 года система четыре месяца подряд демонстрирует прибыльную деятельность в размере 9,4 млрд грн», — подчеркнул Видякин.

По его словам, банки решили самые острые вопросы с ликвидностью и капиталом. На очереди задача по восстановлению в 2017 году кредитования, на решение которую сами банкиры смотрят с оптимизмом.

«Впервые за последние два года подавляющее большинство банков ожидает ускорения кредитования населения в течение следующих 12 месяцев. Об этом заявили 88% финансовых учреждений, опрошенных Нацбанком весной 2017 года, по сравнению с 46% в предыдущем квартале", — заявил банкир.

Вторым, по словам Видякина, важнейшим проектом является процесс валютной либерализации.

«За отчетный период НБУ активизировал постепенное ослабление валютных ограничений в рамках постепенного смягчения монетарной политики. В декабре прошлого года Нацбанк презентовал концепцию новой модели валютного регулирования. Валютная либерализация проходит постепенно в несколько этапов начиная с ограничений, касающихся внешнеторговых операций и прямых иностранных инвестиций», — пояснил он.

Видякин отметил, что целью НБУ является переход к либеральной модели валютного регулирования, реализовать которую поможет принятие нового законодательства вместо устаревшего.

«Работа над новым законопроектом „О валюте“ уже почти завершена. В соответствии с планом-графиком первый проект закона будет представлен на обсуждение уже летом этого года», — сказал директор департамента стратегии и реформирования НБУ.

Третьим достижением он назвал воплощение проекта по построению cashless-экономики в Украине, дорожная карта реализации которого уже была подготовлена ​​и сейчас проходит обработку с другими институциональными участниками проекта, и напомнил, что уровень наличных средств в экономике постепенно уменьшается и по состоянию на начало 2017 равен 14% от ВВП.

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