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59% потребителей финансовых услуг со всего мира никогда не слышали о блокчейне

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59% потребителей финансовых услуг со всего мира никогда не слышали о блокчейне


Согласно результатам недавнего исследования, 59% среднестатистических потребителей финансовых услуг ничего не знают и никогда не слышали о технологии блокчейн.

По результатам опроса, проведенного британским подразделением банка HSBC, 59% потребителей ничего не знают о существовании технологии блокчейн. Более того, 80% тех, кто слышал о ее существовании сказали, что не понимают, что это такое.

Опрос был проведен в марте-апреле текущего года, с целью выявления знаний и понимания пользователями финансовых технологий. В опросе приняли участие 2000 жителей Британии, и по 1000 пользователей из Канады, Китая, Франции, Германии, Гонконга, Индии, Мексики, Сингапура, ОАЭ и США.

Результаты исследования не вызывают особого удивления, учитывая сложную природу технологии, оперирующую математическими абстракциями. Тем временем, судя по данным Google Trends, пользователи браузера стали проявлять больше интереса к новому явлению, поскольку активность поисков по ключевым словам “биткойн”, “эфириум” и “блокчейн” заметно выросла за последние месяцы, однако “блокчейн” все же проигрывает в популярности двум фаворитам.

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