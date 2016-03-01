Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,993 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап предложил прогулки для малоимущих на люксовых яхтах

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:12
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.06.2017
Сообщений: 68
Благодарностей: 24
УГ: 0
КП: 0.138
Стартап предложил прогулки для малоимущих на люксовых яхтах
Прокатиться по маршруту между Монако и Сен-Тропе стоит 99 евро



Фирма FLOAT из Сен-Тропе, Франция, запустила сервис по продаже мест на борту люксовых яхт. Суда курсируют по регулярным маршрутам между Монако и Сен-Тропе, билет стоит от 99 евро.

Программа мини-круиза включает в себя купание, обед в пляжном ресторане и шампанское. Рейсы обслуживаются открытыми яхтами Maori 50 и яхтами с флайбриджем и закрытым кокпитом Beneteau FLY. Заказ можно сделать через сайт компании либо через приложение для iOS.

Источник
__________________
Реклама: Инвестируй с доходностью 10% в месяц в USD в проекты группы WinBetting!
Kra100 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап StartupSoft предложил украинцам создать альтернативу Вконтакте за 4 месяца BiziAlen Новости в мире финансов и инвестиций 1 19.05.2017 16:38
Сайт по аренде люксовых апартаментов Sweet Inn привлек €20 млн. TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.05.2017 20:18
Майнинг цифровой валюты через пешеходные прогулки уже сейчас kislov Новости криптовалют 0 02.11.2016 01:22
Число малоимущих в России выросло на 8 млн за три месяца DepecheM Новости в мире финансов и инвестиций 8 17.08.2016 17:42
Израильский стартап Skyfi предложил оригинальный способ интернетизации всей Земли CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.03.2016 14:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар shiburshunchik
Mega-profit - mega-profit.com
От shiburshunchik в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
свой cashback сервис
От LexR в разделе «Свой интернет бизнес: общий форум»
Аватар NikNak67
Neuro Capital Group - neuro.capital
От NikNak67 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
торговая система для форекса и опционов
От мелиса в разделе «Архив»
Аватар olkavac
Как волатильность курса рубля помогает защитить экономику
От olkavac в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Э.ОН РОссия ОАО | ММВБ | Энергетика
От ppnfru в разделе «Российские эмитенты»
.     
Пользователей
413,993
Тем
475,265
Сообщений
11,776,073

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube