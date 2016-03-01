Стартап предложил прогулки для малоимущих на люксовых яхтах

Прокатиться по маршруту между Монако и Сен-Тропе стоит 99 евро
Фирма FLOAT из Сен-Тропе, Франция, запустила сервис по продаже мест на борту люксовых яхт. Суда курсируют по регулярным маршрутам между Монако и Сен-Тропе, билет стоит от 99 евро.
Программа мини-круиза включает в себя купание, обед в пляжном ресторане и шампанское. Рейсы обслуживаются открытыми яхтами Maori 50 и яхтами с флайбриджем и закрытым кокпитом Beneteau FLY. Заказ можно сделать через сайт компании либо через приложение для iOS.
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