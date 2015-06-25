Blockchain привлек $40 млн

Blockchain, программная платформа для цифровых активов, привлекла $40 млн.
Этот раунд финансирования возглавил Lakestar при участии GV, Nokota Management, Digital Currency Group и существующих инвесторов Lightspeed Venture Partners, Mosaic Venture Partners, Prudence Holdings, Virgin и сэра Ричарда Брэнсона (Virgin Group).
Компания будет использовать новый капитал для расширения и локализации, а также исследования и разработки новых цифровых активов.
Blockchain, основанная в 2011 году генеральным директором Питером Смитом в качестве программного продукта с открытым исходным кодом, предлагает платформу цифровых активов и программное обеспечение для кошельков, которыми пользуются миллионы людей в 140 странах по всему миру для транзакций без посредников. Компания также предлагает инструменты для разработчиков и данные транзакций в реальном времени.
Перевод специально для mmgp.ru