Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bubble-Bonus - bubble-bonus.com

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 14:27
#1
Любитель
 
Имя: Константин
Пол: Мужской
Адрес: Ижевск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 474
Благодарностей: 30
УГ: 5
КП: 0.087
Bubble-Bonus - bubble-bonus.com
Я не администратор и не создатель проекта.

Новый проект: Bubble-Bonus

Старт 22.06.2017, в 11:00 по МСК.

О проекте:
Цитата:
Мы предлагаем Вам лучший сервис, который позволит Вам иметь долгосрочный доход. Мы потратили много времени на изучение инвестиционного рынка, чтобы предложить условия сотрудничества, которые выгодно отличаются и являются наиболее привлекательными. Наша команда состоит из профессионалов, чьи навыки были сформированы после долгих лет изучения микрофинансового анализа и практического применения знаний на валютном рынке. В 2017 году мы сформировали предложение для наших постоянных клиентов и новых партнёров. .
Инвестиционные планы:
DIROL
15% в день
Мин. сумм: 100 руб
Макс. сумма: 5000 руб
Срок: 1 день
Депозит: в конце

ORBIT
20% в день
Мин. сумм: 300 руб
Макс. сумма: 3000 руб
Срок: 3 дня
Депозит: в конце

LOVE IS
25% в день
Мин. сумм: 500 руб
Макс. сумма: 3000 руб
Срок: 5 дней
Депозит: в конце

TURBO
0.75% в час
Мин. сумм: 1000 руб
Макс. сумма: 5000 руб
Срок: 40 часов
Депозит: в конце

Подробности:
Минимальный вклад: 100 руб.
Максимальный вклад: 5000 руб.
Минимальная сумма на вывод: 10 руб.
Платёжные системы: Payeer|AdvCash|QIWI
Реферальские: 6%
Выплаты: вручную(QIWI);автомат(Payeer|AdvCash)

Мой вклад:
Дата операции: 22 Июн 2017 12:08
ID операции: 367581232
Тип операции: перевод
Магазин: bubble-bonus.com
Статус: выполнен
Сумма списания: 500.00 p
Сумма получения: 500.00 p

Описание счета: bubble-bonus.com
Номер счета в магазине: 45


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100% РЕФБЕК
kosmonitor на форуме  
Сказали спасибо:
trutunkevici (Сегодня)
Старый Сегодня, 15:21
#2
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 5,545
Благодарностей: 1,261
УГ: 2
КП: 0.697
Re: Bubble-Bonus - bubble-bonus.com
Цитата:
Благодаря развитию информационных технологий каждый частный инвестор может эффективно и безопасно разместить свои средства в проекте bubble-bonus.com. Доверительное управление и хеджирование - одна из самых быстрорастущих сфер инвестирования. Мы же позволяем каждому воспользоваться этой возможностью уже сегодня. Если Вы в поиске стабильного и долгосрочного проекта, где Вы сможете иметь стабильный доход, то наш проект именно то, что Вам нужно!
А планы с жвачками замутим, как в какой нибудь экономической игре Это уровень даже не школы, а детского сада
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Viktoria bot приглашает всех искупаться в море денег!
MYHYIPS.NET - Мой любимый монитор!
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