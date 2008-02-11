Bubble-Bonus - bubble-bonus.com

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Мы предлагаем Вам лучший сервис, который позволит Вам иметь долгосрочный доход. Мы потратили много времени на изучение инвестиционного рынка, чтобы предложить условия сотрудничества, которые выгодно отличаются и являются наиболее привлекательными. Наша команда состоит из профессионалов, чьи навыки были сформированы после долгих лет изучения микрофинансового анализа и практического применения знаний на валютном рынке. В 2017 году мы сформировали предложение для наших постоянных клиентов и новых партнёров. .
Инвестиционные планы: DIROL
15% в день
Мин. сумм: 100 руб
Макс. сумма: 5000 руб
Срок: 1 день
Депозит: в конце
ORBIT
20% в день
Мин. сумм: 300 руб
Макс. сумма: 3000 руб
Срок: 3 дня
Депозит: в конце
LOVE IS
25% в день
Мин. сумм: 500 руб
Макс. сумма: 3000 руб
Срок: 5 дней
Депозит: в конце
TURBO
0.75% в час
Мин. сумм: 1000 руб
Макс. сумма: 5000 руб
Срок: 40 часов
Депозит: в конце
Подробности: Минимальный вклад: 100 руб.
Максимальный вклад: 5000 руб.
Минимальная сумма на вывод: 10 руб.
Платёжные системы: Payeer|AdvCash|QIWI
Реферальские: 6%
Выплаты: вручную(QIWI);автомат(Payeer|AdvCash)
Мой вклад: Дата операции: 22 Июн 2017 12:08
ID операции: 367581232
Тип операции: перевод
Магазин: bubble-bonus.com
Статус: выполнен
Сумма списания: 500.00 p
Сумма получения: 500.00 p
Описание счета: bubble-bonus.com
Номер счета в магазине: 45
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А планы с жвачками замутим, как в какой нибудь экономической игре Это уровень даже не школы, а детского сада