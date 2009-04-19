Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Дайджест «Умные Деньги»

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Инвестирование в акции, облигации, фьючерсы. Отзывы инвесторов. Любые теоретические вопросы по работе фондового рынка. А также: обсуждение эмитентов фондового рынка; каталог брокерских компаний; аналитика от компаний и частных трейдеров; торговые стратегии.
Важная информация
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Старый Сегодня, 14:21
#1
Трейдер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: SmartMoney.Expert
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 19.04.2009
Сообщений: 613
Благодарностей: 133
УГ: 0
КП: 0.150
Дайджест «Умные Деньги»
Еще раз о вложении в биткоин. Сейчас о биткоине говорят все, кому не лень. К сожалению, ETF на биткоин, уже несколько нет подряд «забраковывает» комиссия по ценным бумагам и биржам США. Но все-же, на рынке США есть активы, которые напрямую, или косвенно, связанны с биткоином.
(детально…)

Дешевые акции. Торговля pennystocks в последнее время стала довольно популярной среди трейдеров. Но для увеличения эффективности торговли, надо четко различать просто дешевые в цене компании, от мусорных акций.
(детально…)

Результат за май 2017. Месяц вышел довольно не плохим. Результат, с учетом всех комиссий и сборов, составил +2,73%.
(детально…)
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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