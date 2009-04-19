Дайджест «Умные Деньги»

Еще раз о вложении в биткоин. Сейчас о биткоине говорят все, кому не лень. К сожалению, ETF на биткоин, уже несколько нет подряд «забраковывает» комиссия по ценным бумагам и биржам США. Но все-же, на рынке США есть активы, которые напрямую, или косвенно, связанны с биткоином.
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Дешевые акции. Торговля pennystocks в последнее время стала довольно популярной среди трейдеров. Но для увеличения эффективности торговли, надо четко различать просто дешевые в цене компании, от мусорных акций.
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Результат за май 2017. Месяц вышел довольно не плохим. Результат, с учетом всех комиссий и сборов, составил +2,73%.
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