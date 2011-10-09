Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,987 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Инвестирование - только факты

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Здесь вы найдете интересную и полезную информацию по вариантам вложения денег, описания возможных "подводных камней", мои отчеты инвестирования, а также описание моих успехов и неудач.
При поддержке
Платим за активность в нашем корпоративном форуме
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:42
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.02.2017
Сообщений: 137
Благодарностей: 37
УГ: 0
КП: 0.055
подарки
Инвестирование - только факты
Инвестирование – это неотъемлемая часть работы со своими средствами. Любой финансово грамотный человек понимает, что это отличный способ приумножить свой капитал, ведь деньги не должны лежать без дела, они должны работать. Благодаря правильному распоряжению доходами, можно создать инвестиционный капитал, который не только будет время от времени увеличиваться, но и приносить постоянный доход. В свою очередь, это отличный способ прекратить проводить большое количество времени занимаясь рутиной, которая не приносит удовольствие.

Первые упоминания об инвестициях появились уже очень давно. Подобная наука преподавалась в Древнем Вавилоне. Там обучали тому, как грамотно и рационально распоряжаться деньгами. Обладая такой серьёзной историей, инвестирование может похвастаться множеством интересных фактов.

1. Слово "инвестиция" происходит из латинского языка и буквально означало "одевать что-либо".

2. На протяжении долгих времён слово получало новые значения. В современном мире оно означает вложения с целью получить прибыль. Того, кто занимается такой деятельностью, называют инвестором. Однако так было не всегда. В средние века инвесторами считали управленцев, заведовавших поместьями и землями феодалов, а также приходских настоятелей. При этом под инвестированием понимался процесс передачи своих земель в управление другому человеку.

3. Процесс инвестирования приобрёл значение близкое к современному с появлением банков и банковских систем. Первопроходцем в этом деле считается Джон Ло. Он смог извлечь значительные прибыли после вложения денег в депозиты и ценные бумаги крупных торговых компаний.

4. История нашего государства также имеет несколько интересных фактов. Например, в Царской России стали использовать такой знаменитый ныне инструмент инвестирования, как покупка недвижимости. Как раз в тот период началось массовое строительство доходных домов, где жильё сдавалось в аренду. Это был достаточно выгодный способ того, как вложить деньги и получать пассивный доход.

5. Со временем этот способ начал приносить больше прибыли. Этого удалось добиться за счёт размещения на нижних этажах интеллигенции, наверху жили рабочие с ремесленниками, а под крышами собирались бедняки. Жильё сдавалось для всех слоёв общества и удавалось зарабатывать больше.

6. Одним из выгоднейших вложений считается продажа тюльпанов. После того, как их начали продавать за рубежом, их цена выросла в 1000 раз за 10 лет.

7. Был в истории и случай когда Александр Белл, стоявший у истоков телефонии, попросил финансовой помощи у писателя Марка Твена, однако тот отказал. Идея не показалась ему интересной, что было ошибкой. Этот проект мог принести писателю огромную прибыль.

8. Вполне ожидаемым может оказаться факт, что самым известным "инвестпроектом" оказывается золото. Цена металла росла в течение многих веков. Самая тяжёлая монета отлилась в Канаде – её диаметр равен полуметру, а весит она 100 кг. Её стоимость составила $1 млн. Самый дорогой слиток весит 250 кг и стоит около $4 млн.

9. Самым привлекательным городом с точки зрения инвестиций в 2008 году оказалась Москва. Она резко поднялась с 17 места на 1.

10. Не стоит заблуждаться насчёт того, что инвестирование, это привилегия лишь богачей. Такую теорию красочно опровергает случай шведского бездомного, который всю жизнь занимался сбором банок. Сдавая их, вырученные деньги он вкладывал в акции крупных компаний. Это продолжалось 30 лет. Он смог накопить около $1,5 млн, а в его банковской ячейки находилось 124 слитка золота.

Вложение средств – это отличный способ создать хороший капитал, постоянно приносящий пассивный доход. Не стоит думать, что это доступно лишь состоятельным людям, лишние средства всегда должны работать.

Всем успеха!
Последний раз редактировалось PROFVEST support; Сегодня в 13:45.
PROFVEST support на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Факты про удивительные деревья Angelika78 Курилка 1 05.06.2014 19:46
Прикольные факты: Screb Юмор 19 05.03.2013 03:57
Реальный пример заработка без сайта. Только факты. stp Список проблемных/неактивных/закрытых программ 16 09.10.2011 19:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Сбалансированный-Алекс Дакс (PrivateFX)
От coliforn в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Приглашаем на Инвест-конференцию 2016, которая пройдет 3-5 декабря в Москва-Сити
От Sapiens в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватар infovirus
Начни зарабатывать стабильно. Платные сигналы mql5
От infovirus в разделе «Торговые сигналы»
Аватара нет
Всем привет. Я новичек и уже знаю франшизу
От vladimir2016 в разделе «Знакомства и встречи»
Аватар monhyip
FondosMayores - fondosmayores.net
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар PANin
ПАММ-счет dedal: 615625 (ForexTrend)
От PANin в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
413,987
Тем
475,243
Сообщений
11,775,742

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube