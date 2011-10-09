Инвестирование - только факты

Инвестирование – это неотъемлемая часть работы со своими средствами. Любой финансово грамотный человек понимает, что это отличный способ приумножить свой капитал, ведь деньги не должны лежать без дела, они должны работать. Благодаря правильному распоряжению доходами, можно создать инвестиционный капитал, который не только будет время от времени увеличиваться, но и приносить постоянный доход. В свою очередь, это отличный способ прекратить проводить большое количество времени занимаясь рутиной, которая не приносит удовольствие.
Первые упоминания об инвестициях появились уже очень давно. Подобная наука преподавалась в Древнем Вавилоне. Там обучали тому, как грамотно и рационально распоряжаться деньгами. Обладая такой серьёзной историей, инвестирование может похвастаться множеством интересных фактов.
1. Слово "инвестиция" происходит из латинского языка и буквально означало "одевать что-либо".
2. На протяжении долгих времён слово получало новые значения. В современном мире оно означает вложения с целью получить прибыль. Того, кто занимается такой деятельностью, называют инвестором. Однако так было не всегда. В средние века инвесторами считали управленцев, заведовавших поместьями и землями феодалов, а также приходских настоятелей. При этом под инвестированием понимался процесс передачи своих земель в управление другому человеку.
3. Процесс инвестирования приобрёл значение близкое к современному с появлением банков и банковских систем. Первопроходцем в этом деле считается Джон Ло. Он смог извлечь значительные прибыли после вложения денег в депозиты и ценные бумаги крупных торговых компаний.
4. История нашего государства также имеет несколько интересных фактов. Например, в Царской России стали использовать такой знаменитый ныне инструмент инвестирования, как покупка недвижимости. Как раз в тот период началось массовое строительство доходных домов, где жильё сдавалось в аренду. Это был достаточно выгодный способ того, как вложить деньги и получать пассивный доход.
5. Со временем этот способ начал приносить больше прибыли. Этого удалось добиться за счёт размещения на нижних этажах интеллигенции, наверху жили рабочие с ремесленниками, а под крышами собирались бедняки. Жильё сдавалось для всех слоёв общества и удавалось зарабатывать больше.
6. Одним из выгоднейших вложений считается продажа тюльпанов. После того, как их начали продавать за рубежом, их цена выросла в 1000 раз за 10 лет.
7. Был в истории и случай когда Александр Белл, стоявший у истоков телефонии, попросил финансовой помощи у писателя Марка Твена, однако тот отказал. Идея не показалась ему интересной, что было ошибкой. Этот проект мог принести писателю огромную прибыль.
8. Вполне ожидаемым может оказаться факт, что самым известным "инвестпроектом" оказывается золото. Цена металла росла в течение многих веков. Самая тяжёлая монета отлилась в Канаде – её диаметр равен полуметру, а весит она 100 кг. Её стоимость составила $1 млн. Самый дорогой слиток весит 250 кг и стоит около $4 млн.
9. Самым привлекательным городом с точки зрения инвестиций в 2008 году оказалась Москва. Она резко поднялась с 17 места на 1.
10. Не стоит заблуждаться насчёт того, что инвестирование, это привилегия лишь богачей. Такую теорию красочно опровергает случай шведского бездомного, который всю жизнь занимался сбором банок. Сдавая их, вырученные деньги он вкладывал в акции крупных компаний. Это продолжалось 30 лет. Он смог накопить около $1,5 млн, а в его банковской ячейки находилось 124 слитка золота.
Вложение средств – это отличный способ создать хороший капитал, постоянно приносящий пассивный доход. Не стоит думать, что это доступно лишь состоятельным людям, лишние средства всегда должны работать.
Всем успеха!
Последний раз редактировалось PROFVEST support; Сегодня в 13:45.