Steel Business - steelbusiness.biz Я не админ или владелец проекта!



Steel Business





Старт: 27.06.2017



Описание:

Цитата: Steel Business - это удобная платформа для доступа и работы с криптовалютным рынком - биткойнами. Пользователи смогут вести биткойны самым удобным способом и зарабатывать на биржах. Услуга подходит как для опытных трейдеров, так и для начинающих, поэтому поторопитесь и попробуйте!



Все больше людей решают начать добычу биткойнов и пытаются начать зарабатывать деньги на биржах. Наша компания решила принять участие в разработке инновационных криптоконкурсов, которые могут легко стать наднациональной валютой будущего. Ключевое различие между биткойнами и обычными деньгами - высокая степень безопасности, что делает его уникальным и аутентичным. Мы даем вам возможность попробовать свои силы на рынке будущего и начать работать с современной, быстро развивающейся валютой. Инвестиционные планы:

Цитата: 10% Ежедневно навсегда

Min-max: 10$ - 5000$



11% Ежедневно навсегда

Min-max: 5001$ - 10000$



14% Ежедневно навсегда

Min-max: 10001$ - 50000$



15% Ежедневно навсегда

Min-max: 50001$ - 100000$ Платёжные системы:

- Perfect Money - Верифицирован, 0.6 Trust Score point(s) (Страна: Германия)

- Payeer

- Bitcoin

- AdvCash



Характеристики проекта:

Выплаты: инстант

Реферальная программа: 8% - 3% - 1%

Язык интерфейса: Английский

Скрипт: Gold Coders (steelbusiness.biz - Licensed)

Регистратор: NAMECHEAP - Created on 2017-06-14 - Expires on 2018-06-13 - Updated on 2017-06-15

SSL: Comodo - Valid from June 14, 2017 to June 15, 2018

Хостинг: COVERDDOS.COM

IP Address: 217.182.171.212 - Hauts-de-france - Roubaix - Ovh Sas

Name Server: NS1.COVERDDOS.COM

Name Server: NS2.COVERDDOS.COM





Регистрация в проекте



Мой депозит:

The amount of 20 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1224$$$$->U14968848. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to steelbusiness.biz User profitinfo.. Date: 22:12 21.06.17. Batch: 179757489.





Тема создана для ознакомления и не является призывом к инвестированию собственных средств! Я не знаю сколько проработает проект, и получите ли вы в нем профит!