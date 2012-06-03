Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Steel Business - steelbusiness.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 13:24
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Internet
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.10.2015
Сообщений: 2,429
Благодарностей: 976
УГ: 1
КП: 0.000
Steel Business - steelbusiness.biz
Я не админ или владелец проекта!

Steel Business


Старт: 27.06.2017


Описание:
Цитата:
Steel Business - это удобная платформа для доступа и работы с криптовалютным рынком - биткойнами. Пользователи смогут вести биткойны самым удобным способом и зарабатывать на биржах. Услуга подходит как для опытных трейдеров, так и для начинающих, поэтому поторопитесь и попробуйте!

Все больше людей решают начать добычу биткойнов и пытаются начать зарабатывать деньги на биржах. Наша компания решила принять участие в разработке инновационных криптоконкурсов, которые могут легко стать наднациональной валютой будущего. Ключевое различие между биткойнами и обычными деньгами - высокая степень безопасности, что делает его уникальным и аутентичным. Мы даем вам возможность попробовать свои силы на рынке будущего и начать работать с современной, быстро развивающейся валютой.
Инвестиционные планы:
Цитата:
10% Ежедневно навсегда
Min-max: 10$ - 5000$

11% Ежедневно навсегда
Min-max: 5001$ - 10000$

14% Ежедневно навсегда
Min-max: 10001$ - 50000$

15% Ежедневно навсегда
Min-max: 50001$ - 100000$
Платёжные системы:
- Perfect Money - Верифицирован, 0.6 Trust Score point(s) (Страна: Германия)
- Payeer
- Bitcoin
- AdvCash

Характеристики проекта:
Выплаты: инстант
Реферальная программа: 8% - 3% - 1%
Язык интерфейса: Английский
Скрипт: Gold Coders (steelbusiness.biz - Licensed)
Регистратор: NAMECHEAP - Created on 2017-06-14 - Expires on 2018-06-13 - Updated on 2017-06-15
SSL: Comodo - Valid from June 14, 2017 to June 15, 2018
Хостинг: COVERDDOS.COM
IP Address: 217.182.171.212 - Hauts-de-france - Roubaix - Ovh Sas
Name Server: NS1.COVERDDOS.COM
Name Server: NS2.COVERDDOS.COM




Мой депозит:
The amount of 20 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1224$$$$->U14968848. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to steelbusiness.biz User profitinfo.. Date: 22:12 21.06.17. Batch: 179757489.


Тема создана для ознакомления и не является призывом к инвестированию собственных средств! Я не знаю сколько проработает проект, и получите ли вы в нем профит!
profit-info-com на форуме  
Старый Сегодня, 13:57
#2
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 14,146
Благодарностей: 6,056
УГ: 38
КП: 0.141
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Steel Business - steelbusiness.biz
Цитата:
Сообщение от profit-info-com Посмотреть сообщение
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неплохо + трендовый план, битки на фоне)
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 14:04
#3
Интересующийся
 
Имя: Serega
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 95
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Steel Business - steelbusiness.biz
Почему у вас старт проекта 27 ? Когда на сайте написано старт 21 июня!
Dalton на форуме  
Старый Сегодня, 14:09
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Internet
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.10.2015
Сообщений: 2,429
Благодарностей: 976
УГ: 1
КП: 0.000
Автор темы Re: Steel Business - steelbusiness.biz
Цитата:
Сообщение от Dalton Посмотреть сообщение
Почему у вас старт проекта 27 ? Когда на сайте написано старт 21 июня!
Ошибка вышла. Старт действительно 21 июня.
profit-info-com на форуме  
Старый Сегодня, 14:19
#5
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,877
Благодарностей: 6,056
УГ: 86
КП: 0.388
подарки
Re: Steel Business - steelbusiness.biz
Напомнил одного не хорошего человека, может конечно и предрассудки но лучше пройду мимо!
Всем Удачи!
__________________
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