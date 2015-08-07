Российский стартап перевозки грузов Deliver привлек $3 млн от InVenture Partners

Российский онлайн - сервис по перевозке грузов Deliver ( раньше назывался iCanDeliver ) привлек $ 3 млн . от InVenture Partners и , тем самым , закрыл посевной раунд финансирования в размере $ 8 млн . Стартап автоматизирует процесс поиска и заказа грузового транспорта , посредством установления связи между заказчиками и грузоперевозчиками.
Стартап завершил бета -тестирование в начале этого года и вошел в активную фазу продаж и регионального развития , также наметив скорейшее расширение на европейский рынок . Сегодня сервис насчитывает 59 000 перевозчиков , и Deliver надеется обеспечить до 15 % российского рынка грузоперевозок .
Такие стартапы , как Deliver заняли свою нишу, чтобы заполнить пробелы неэффективного планирования для транспортных услуг , поскольку около 23 % грузовиков сталкиваются с « пустыми километрами». Deliver мгновенно рассчитывает цену доставки и обрабатывает по несколько тысяч заказов в месяц, средник чек одной доставки 30 000 руб .
Deliver , основанный Данилом Рудаковым в 2014 году предоставляет заказчикам гарантии , полную безопасность отправки , прозрачную оценку и высококачественную транспортировку.
По материалам: https://rb.ru/news/deliver-deal/
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