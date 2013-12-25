Efaps - efaps.biz

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 22.06.2017 (10:00)
Цитата:
Efaps – это легальная компания, предоставляющая услуги онлайн-инвестирования, использующая для получения максимального результата инновационные торговые стратегии на крупнейших мировых фондовых и товарно-сырьевых биржах, специализируясь в своей трейдинговой деятельности на торгах бинарными опционами. Компания активно использует торговые стратегии, в которых изначально заложены не только алгоритмы получения максимальной прибыли от сделки, но и абсолютная минимизация рисков, за счет уникальных формул и новейшего программного обеспечения, которое самостоятельно обрабатывает получаемую с биржи информацию, анализирует ее и подает соответствующие сигналы трейдерам. Это и является основой для успешного бизнеса компании и фундаментом для создания максимально благоприятных условий сотрудничества как для корпоративных, так и для частных инвесторов со всего мира.
Преимущества компании «Efaps» заключаются в гарантированной доходности, которую мы предоставляем своим инвесторам, вне зависимости от торговых ситуаций, сложившихся на тот или иной момент времени на любой из бирж, с которыми мы сотрудничаем.
Каждая инвестиция, сделанная любым нашим инвестором в «Efaps», защищена не только высокими показателями волатильности активов компании, но и стабильно работающим торговым механизмом, безупречное функционирование которого основано на использовании новейших достижений в области онлайн-трейдинга.
Инвестиционные планы:
16% за 2 дня, начисление каждые 6 часов
20% за 3 дня, начисление каждые 6 часов
48% за 4 дня, начисление каждые 6 часов
Депозит включен в начисления
Минимальный вклад: 10 руб
Максимальный вклад: 25000 руб
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Реф-программа: 7-2-1%
Оплата: Perfect Money, QIWI, Payeer, Yandex
Выплаты: инстант
SSL-сертификат: да
Проект верифицирован
Цитата:
nserver: NS1.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170621 AA
nslastaa: 20170621
nserver: NS2.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170621 AA
nslastaa: 20170621
nserver: NS3.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170621 AA
nslastaa: 20170621
nserver: NS4.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170621 AA
nslastaa: 20170621
nserver: NS5.DDOS-GUARD.NET
Вклад:
Вклад: Дата операции: 22 Июн 2017 10:01
ID операции: 367544249
Тип операции: перевод
Магазин: efaps.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 2 019.19 p
Сумма получения: 2 019.19 p
Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем MONITORHYIP на 2000.00 RUB
зашёл на два плана
Visa QIWI Кошелек
ИНН 3123011520
Квитанция: 10740073973
Дата: 2017*06*22 11:26:54.0
Оператор: Others
Номер телефона/счета: 386274
Перечислено: 2000.0 RUBКвитанция: 10739862809
Дата: 2017*06*22 11:01:56.0
Оператор: Others
Номер телефона/счета: 386274
Перечислено: 670.0 RUB
Код операции: 10739862811
Код операции: 10740073974
ЕФАПС ОТ НАДЁЖНОГО АДМИНА,ВСЕ СЮДА Дата операции: 22 Июн 2017 10:16
ID операции: 367548873
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 138.68 p
Комментарий: Выплата с проекта Efaps для tati88