Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Efaps - efaps.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 12:24
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,307
Благодарностей: 703
Записей в блоге: 4
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Efaps - efaps.biz

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!










Старт проекта: 22.06.2017 (10:00)





Цитата:
Efaps – это легальная компания, предоставляющая услуги онлайн-инвестирования, использующая для получения максимального результата инновационные торговые стратегии на крупнейших мировых фондовых и товарно-сырьевых биржах, специализируясь в своей трейдинговой деятельности на торгах бинарными опционами. Компания активно использует торговые стратегии, в которых изначально заложены не только алгоритмы получения максимальной прибыли от сделки, но и абсолютная минимизация рисков, за счет уникальных формул и новейшего программного обеспечения, которое самостоятельно обрабатывает получаемую с биржи информацию, анализирует ее и подает соответствующие сигналы трейдерам. Это и является основой для успешного бизнеса компании и фундаментом для создания максимально благоприятных условий сотрудничества как для корпоративных, так и для частных инвесторов со всего мира.

Преимущества компании «Efaps» заключаются в гарантированной доходности, которую мы предоставляем своим инвесторам, вне зависимости от торговых ситуаций, сложившихся на тот или иной момент времени на любой из бирж, с которыми мы сотрудничаем.

Каждая инвестиция, сделанная любым нашим инвестором в «Efaps», защищена не только высокими показателями волатильности активов компании, но и стабильно работающим торговым механизмом, безупречное функционирование которого основано на использовании новейших достижений в области онлайн-трейдинга.





Инвестиционные планы:
16% за 2 дня, начисление каждые 6 часов
20% за 3 дня, начисление каждые 6 часов
48% за 4 дня, начисление каждые 6 часов
Депозит включен в начисления
Минимальный вклад: 10 руб
Максимальный вклад: 25000 руб

___________________________

Реф-программа: 7-2-1%
Оплата: Perfect Money, QIWI, Payeer, Yandex
Выплаты: инстант
SSL-сертификат: да
Проект верифицирован







Цитата:
nserver: NS1.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170621 AA
nslastaa: 20170621
nserver: NS2.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170621 AA
nslastaa: 20170621
nserver: NS3.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170621 AA
nslastaa: 20170621
nserver: NS4.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170621 AA
nslastaa: 20170621
nserver: NS5.DDOS-GUARD.NET



Вклад:

Вклад: Дата операции: 22 Июн 2017 10:01
ID операции: 367544249
Тип операции: перевод
Магазин: efaps.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 2 019.19 p
Сумма получения: 2 019.19 p

Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем MONITORHYIP на 2000.00 RUB






__________________
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Старый Сегодня, 12:27
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.04.2017
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Efaps - efaps.biz
Отличный проект и знакомый админ, всем рекомендую!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Скриншот 22-06-2017 103616.png Просмотров: 0 Размер: 28.9 Кб ID: 189949   Нажмите на изображение для увеличения Название: Скриншот 22-06-2017 103353.png Просмотров: 0 Размер: 28.5 Кб ID: 189950   Нажмите на изображение для увеличения Название: Скриншот 22-06-2017 102440.png Просмотров: 0 Размер: 29.2 Кб ID: 189951   Нажмите на изображение для увеличения Название: Скриншот 22-06-2017 101029.png Просмотров: 0 Размер: 21.4 Кб ID: 189952  
Apdgroup на форуме  
Старый Сегодня, 12:34
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 18.01.2016
Сообщений: 111
Благодарностей: 17
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Efaps - efaps.biz
зашёл на два плана
Visa QIWI Кошелек
ИНН 3123011520
Квитанция: 10740073973
Дата: 2017*06*22 11:26:54.0
Оператор: Others
Номер телефона/счета: 386274
Перечислено: 2000.0 RUBКвитанция: 10739862809
Дата: 2017*06*22 11:01:56.0
Оператор: Others
Номер телефона/счета: 386274
Перечислено: 670.0 RUB
Код операции: 10739862811
Код операции: 10740073974
genrih64 на форуме  
Старый Сегодня, 12:35
#4
 
Регистрация: 24.03.2015
Сообщений: 5
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Efaps - efaps.biz
ЕФАПС ОТ НАДЁЖНОГО АДМИНА,ВСЕ СЮДА Дата операции: 22 Июн 2017 10:16
ID операции: 367548873
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 138.68 p
Комментарий: Выплата с проекта Efaps для tati88

От: P67085473
Светлана Беличенко на форуме  
Старый Сегодня, 12:45
#5
Интересующийся
 
Имя: Арег Камалян
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2017
Сообщений: 12
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Efaps - efaps.biz
Админ надёжный, проверенный. Остальное зависит от нас самих.
ИСТОРИЯ
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ДАТА ДОХОД РАСХОД ПС ID СТАТУС
22 Июн 2017 11:36 -- - 181.73 p 367571990

ОПЕРАЦИЯ №367571990
close
Дата операции: 22 Июн 2017 11:36
ID операции: 367571990
Тип операции: перевод
Магазин: efaps.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 181.73 p
Сумма получения: 181.73 p

Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем Vraggosudarstvu на 180.00 RUB
Номер счета в магазине: 108
Арег Камалян на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:49
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