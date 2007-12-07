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ЦБ взялся за рубильник и отключил сайт teletrade.ru

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ЦБ взялся за рубильник и отключил сайт teletrade.ru
Эксклюзив: Регуляция Форекс в России перешла на новый уровень после того, как «хакером, атаковавшим сайт форекс-дилера» оказался сам мегарегулятор.

Сайт, принадлежащий ГК Teletrade, по адресу teletrade.ru, обслуживающий русскоязычную аудиторию, выключен уже несколько дней, но вопреки ранним предположениям самой компании о хакерской DDos-атаке, был выключен самим мегарегулятором за фишинг. Таким образом, недавно запущенное регулирование внебиржевого рынка Форекс в России перешло на новый уровень, после того как Банк России не только показал, что у него в руках рубильник, но и применил его на деле.

В компании TeleTrade эксклюзивно прокомментировали новые обстоятельства беспрецедентного случая:

Цитата:
«Блокировка сайта teletrade.ru не вызвала у нас каких-либо проблем, так как, как мы говорили и ранее, основным сайтом на территории России для группы является сайт, принадлежащий ООО Телетрейд Групп, лицензированного форекс-дилера, www.teletrade-group.ru. Он работает и на него в настоящее время установлен редирект с заблокированного сайта. У нас вызывает удивление механизм и форма, в которой была произведена блокировка, так как никаких официальных документов от Банка России мы не получали и терялись в догадках, что же произошло».
Цитата:
«Кроме того, мы надеемся, что у Банка России есть механизм, который позволит заблокировать сайты иностранных форекс брокеров, которые не получили лицензию ЦБ РФ, поскольку именно это позволит создать честное конкурентное пространство на рынке Форекс в России»,
заявил сегодня Вице-президент ГК TeleTrade Дмитрий Дригайло.

Итак, недавно созданный Департамент противодействия недобросовестным практикам в составе Центрального аппарата ЦБ РФ посчитал сайт teletrade.ru фишинговым и поспешил заблокировать его, причем без всякого уведомления и предписания, что и привело представителей лицензированного и аккредитованного самим Банком России форекс-дилера к ошибочному первоначальному выводу, что сайт был успешно атакован хакерами.

Между тем, как оказалось, сайт был отключен вышеупомянутым департаментом ЦБ, посчитавшим, видимо, что сайт с доменом teletrade.ru является фишингом сайта с доменом teletrade-group.ru. Таким образом, по сути, ЦБ заблокировал сайт не лицензионного форекс-дилера, а сайт иностранного дилера, входящего в группу TeleTrade, тогда как основной сайт компании (teletrade-group) работает и является для нее основным на территории России. Напомним, что буквально на прошлой неделе замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России, Артем Сычев, рассказал о возможности блокировки фишинговых сайтов, в том числе и в сфере Форекс.

Цитата:
«Работа ведется по нескольким направлениям, в том числе по вопросу о блокировке фишинговых сайтов за пределами Рунета. У нас сейчас есть возможность блокировать, точнее, инициировать снятие с делегирования сайтов в доменах .ru, .su и .рф, а вот с другими доменами мы этого делать пока не можем. Блокировка фишинговых сайтов с зарубежным хостингом или ресурсов, не имеющих российской лицензии, например, форекс-дилеров, — это вопрос, прежде всего, защиты прав потребителей. Если иностранное юрлицо предоставляет услуги, для оказания которых в России необходима лицензия, а получать ее и работать по установленным в России правилам компания и не думала, ее сайт целесообразно сделать недоступным для пользователя на территории нашей страны»
отметил ранее г-н Сычев.

А теперь, «молодой» Департамент перешел «от слов к делу». Департамент противодействия недобросовестным практикам был создан лишь в апреле этого года и отслеживает все организации, предоставляющие лицензируемые финансовые услуги в России без соответствующего разрешения. Департамент также занимается выявлением сайтов компаний, предоставляющих финансовые услуги нелегально, и сопровождением передачи материалов об их владельцах в правоохранительные органы.

Теперь русскоязычные пользователи услугами форекс-дилера Телетрейд переводятся автоматически на сайт компании teletrade-group.ru. Но получается, что заблокировать мегарегулятор может пока только сайты лицензированных форекс-дилеров, и то не всех, а только в зоне РУ. И все-таки, данный случай может послужить прецедентом и демонстрирует самые серьезные намерения ЦБ очистить финансовый рынок от нелегалов.

Источник: ru.forexmagnates.com
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