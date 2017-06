OPLOTT Премиум



The Edge Property привлёк $4 млн в платформу помогающую миллениалам приобрести жильё



Сообщается, что малайзийская онлайн-платформа о недвижимости Зе Эйдж Проперти ("



Из других участвующих инвесторов можно выделить сингапурскую инвестиционную компанию Fushia Investments, а также г-на Питера Гоха, являющегося Вице-президентом подразделения Asean Systems в компании Oracle и крупного малайзийского бизнесмена Тан Шри Вань Азми Ван Хамза (Tan Sri Wan Azmi Wan Hamzah).



Этот стартап намерен использовать поступившие средства для большего привлечения клиентов на свою платформу и для оптимизации её технологических возможностей.



Господин Бернард Тонг (Bernard Tong), управляющий директор The Edge Property Singapore в связи с этим заявил, что сейчас многие миллениалы довольно часто сталкиваются с трудности при подборе себе жилья и соответственно, компания The Edge Property в ближайшие месяцы выпустит на рынок свои продукты для решения этой проблемы.



"Сейчас для The Edge Property открывается огромная возможность в качестве высокотехнологичной платформы играть всё большую роль на этом рынке. Например, в прошлом году сделки с объектами недвижимости в Сингапуре и Малайзии превысили сумму в размере 88 млрд долл. США и в этом море денег, едва видны те сделки, которые проходили с использованием высокотехнологичных онлайн-платформ в сети Интернет", - сказал г-н Тонг.



И как ещё заявил г-н Элвин Онг (Alvin Ong), директор по продуктам и развитию бизнеса компании The Edge Property, его компания будет использовать машинное обучение для создания моделей применения их сервиса под конкретные группы пользователей и это будут как покупатели, которые впервые приобретают жилью, так и опытные инвесторы и девелоперы в сфере недвижимости.



Этот стартап The Edge Property был запущен в 2015 году и на сегодняшний день он насчитывает более 600 000 пользователей в Сингапуре и Малайзии.



В опубликованном официальном пресс-релизе этого стартапа утверждается, что даже несмотря на то, что The Edge Property хорошо подготовился к выходу на этот рынок, однако ему всё равно придётся столкнуться с жесткой конкуренцией, поскольку в этом секторе, где делается ставка на высокие технологии и сейчас есть уже много прекрасных операторов недвижимости.



К ним относятся перечисленные в ASX iProperty, которые владеют капиталом на сумму более полумиллиарда долларов США, а также сингапурский оператор PropertyGuru, который недавно привлёк на своё развитие более 150 миллионов долларов США.



Перевод специально для mmgp.ru



