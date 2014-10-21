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Таиланд планирует привлечь $44 млрд. для развития транспортной инфраструктуры

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Таиланд планирует привлечь $44 млрд. для развития транспортной инфраструктуры
Таиланд планирует вложить в развитие и модернизацию инфраструктуры и промышленности на восточном побережье 44 миллиарда долларов, чтобы установить единое транспортное сообщение с Китаем для стимулирования экономического роста.

Помимо укрепления экономических перспектив Таиланда, проект Восточного экономического коридора может быть выгодным как для Китая, так и для остальной части Юго-Восточной Азии.

"Это вполне естественно, логично и взаимовыгодно для стран Юго-Восточной Азии организовать единый транспортный путь, одну дорогу, которая будет связывать промышленность и экономики этих стран," сказал министр промышленности Таиланда Uttama Savanayana, обращаясь к Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, являющейся межрегиональным экономическим партнерством, основная цель которого создание и заключение Транс-Тихоокеанского договора о торговле и сотрудничестве между всеми заинтересованными участниками.

Экономика Таиланда была подавлена с момента того, как военные захватили власть в 2014 году. Сейчас правительство стремится ускорить развитие инфраструктурных проектов, чтобы увеличить свои возможности.



План развития восточного побережья включает инвестирование 1,5 трлн. бат ($44 млрд.) за период с 2017 по 2021 год с целью расширения аэропорта, строительства новых дорог и городов, развития портов и стимулирования современной промышленности. Uttama Savanayana ожидает, что около 80% инвестиций будут привлечены со стороны частного сектора, а остальные деньги инвестирует правительство.

"Мы довольно много сделали", - сказал он. "В этом году мы разработали экономическую и правовую стратегию Восточного экономического коридора и планы развития его инфраструктуры. В следующем году ожидается, что начнется фактическое привлечение средств".

Закон о Восточном экономическом коридоре, который узаконивает проект и дает ему правовую основу будет представлен на рассмотрение Национальной Ассамблеи, заявил Uttama Savanayana. Для развития проекта Восточного экономического коридора, вторая по величине экономика Юго-Восточной Азии прекрасно осознает, что нуждается в повышении квалификации рабочей силы, заявил Uttama Savanayana.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал соглашение для открытия торговых путей и создания инфраструктуры для транспортного снабжения из Азии в Европу и в Африку. В прошлом месяце Си Цзиньпин рассказал о планах инвестирования 840 млрд юаней ($123 млрд.) в строительство автомобильных и железных дорог, портов и трубопроводов в более чем 60 странах.

"Сегодня многие страны уже не могут думать только о собственных интересах для обеспечения стабильного и динамичного экономического развития", - сказал Uttama Savanayana. - "Мы должны работать вместе и думать о регионе в целом".

Таиланд полагается на экспорт и туризм для развития экономики, производственных мощностей и привлечения частных инвестиций. Его рост экономики отстает от соседей, таких как Индонезия и Малайзия. Сильный бат увеличивает риски, угрожая подорвать конкурентоспособность.

Таиланд в последнее время стремится к установлению более тесных отношений с Китаем, например, при закупках вооружения и развития инфраструктуры. Буквально на прошлой неделе премьер-министр Prayuth Chan-Ocha использовал свои полномочия, чтобы ускорить выделение инвестиций в размере $5.2 млрд. на строительство высокоскоростной железной дороги совместно с Китаем. Позже он отверг критику за ускорение процесса и сказал, что приказ был сделан в интересах нации.

План Восточного экономического коридора охватывает Районг, Чачоенгсао и провинции Чонбури. В рамках проекта, Таиланд планирует перехватить доминирующие позиции Сингапура в сфере технического обслуживания самолетов, их ремонта и капитального ремонта, вложив $5,7 млрд. в международный аэропорт U-Tapao. Увеличение пропускной способности терминала также способствует решению проблем с пассажиропотоком, который ежегодно увеличивается более чем на 30 миллионов туристов.

Помимо аэропорта, в рамках проекта Восточного экономического коридора предусмотрено инвестирование $4,5 млрд. в высокоскоростные железные дороги, $11.5 млрд. в строительство новых городов и $14 млрд. в развитие инфраструктуры.

Король Таиланда Maha Vajiralongkorn ратифицировал поправки в Конституции в апреле, прокладывая путь для возвращения к демократии в 2018 году.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://www.bloomberg.com/news/artic...-belt-and-road

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