Сейчас идеальный момент для Amazon, чтобы купить Lyft

На прошлой неделе Amazon подтвердила информацию о своем ненасытном аппетите, захватывая все новые рынки. Гигант электронной коммерции согласился потратить почти $ 14 млрд на приобретение сети магазинов Whole Foods для своей программы AmazonFresh. Теперь у компании есть сеть физических магазинов, организованная цепочка поставок и раскрученный бренд.
Возможно, еще один проект может поместиться в портфеле Amazon — Lyft, конкурирующая со скандальной компанией Uber, которая на сегодняшний день рассталась со своим генеральным директором и соучредителем Трэвисом Калаником. Lyft — это маленькая копия Uber. В апреле компания была оценена в $ 7,5 млрд по сравнению с $ 70 млрд Uber. Но последняя погрязла в конфликтах, поэтому Lyft более привлекательный вариант среди всех компаний, занимающимися транспортировками.
В то время как Uber оправляется после скандалов, последние несколько месяцев Lyft не стоял на месте. За это время было подписано партнерское соглашение с Waymo, дочерним проектом Alphabet по беспилотным автомобилям, а также привлечено дополнительные средства. В прошлом году General Motors инвестировала $ 500 млн в Lyft с целью развития беспилотного транспорта, а в этом году GM заплатила $ 1 млрд за стартап Cruise Automation, который разрабатывает беспилотные автомобили.
Компания Amazon сосредоточена на доставке товаров, а не людей, но сеть водителей Lyft позволила бы гиганту улучшить чувствительную к времени задачу доставки продуктов. Всем давно известно, что Amazon агрессивно строит собственную транспортную сеть, чтобы не полагаться на третьи лица. Такое видение транспортировки отодвигает людей на второй план, где все действия будут выполнять беспилотные автомобили и летальные аппараты. По общему мнению, сделка Amazon и Lyft может сильно затянуться. Компания Lyft уже связанна со многими крупными брендами, а Amazon не собирается становиться компанией-такси — главное преимущество от сети новых водителей не в доставке пассажиров, а своевременной транспортировке заказов.
Если смотреть внимательнее на опыт Amazon в сфере логистики, компания сможет связать транспортный бизнес и доставку товаром. Поэтому, если у гиганта достаточно денежных запасов для еще одной крупной сделки, он найдет способ полностью выкупить или откусить кусок от стартапа Lyft.
Перевод специально для mmgp.ru
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