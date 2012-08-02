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Акции Oracle выросли на 9% после публикации квартального отчета

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Акции Oracle выросли на 9% после публикации квартального отчета
В среду компания Oracle Corp опубликовала квартальный финансовый отчет. В результате торгов акции компании выросли на 9,8% до % 50,44. Гигант Oracle заявил, что в четвертом квартале, который закончился 31 мая, доходы от облачных вычислений и коммерческого бизнеса в области программного обеспечения выросли на 5,3% до $ 8,8 млрд. В 2016 году на долю бизнеса приходилось 78% общего дохода.



Компания сосредоточилась на облачной платформе, поскольку клиенты все чаще уходит от покупки более дорогостоящей модели лицензирования, которую предлагают главные конкуренты Oracle — Microsoft Corp, SAP SE и Amazon Inc. В стремлении увеличить свой облачный бизнес, в мае Oracle подписала соглашение о партнерстве с AT&T Inc, согласно которому телекоммуникационная компания США согласилась перенести часть своих широкомасштабных баз данных на облачную платформу Oracle.

Компания также заявила, что в следующем году большое количество «крупных клиентов» смогут перенести свои базы данных и БД приложений в Oracle Cloud. Помимо основной платформы, дочерняя компания NetSuite, приобретенная Oracle в 2016 году, расширяет центр обработки данных, чтобы превзойти конкурентов Workday Inc и Salesforce Inc.



Финансовые результаты четвертого квартала:
  • Чистая прибыль Oracle в четвертом квартале, который закончился 31 мая, выросла до $ 3,23 млрд или $ 0,76 на акцию. В аналогичный период прошлого года было $ 2,81 млрд дохода или $ 0,66 на акцию.
  • Без учета налогов, Oracle заработала $ 0,89 на акцию.
  • Компания сообщила о скорректированной выручке в размере $ 10,94 млрд.
  • В среднем, аналитики ожидали прибыль $ 0,78 на акцию и выручке $ 10,45 млрд.

Перевод специально для mmgp.ru

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