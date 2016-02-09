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Китайское приложение для знакомств Tantan привлекло $70 млн.на монетизацию.

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Старый Сегодня, 10:54
#1
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Имя: Владимир
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Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
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Китайское приложение для знакомств Tantan привлекло $70 млн.на монетизацию.
Китайский стартап Tantan, который, часто сравнивают с Tinder, привлек $70 млн., и собирается впервые монетизировать свой бизнес и изучить возможности расширения за рубежом.
Tantan, которому уже три года насчитывает около 60 миллионов «проверенных» пользователей с настоящими аккаунтами, из которых 6 миллионов активно используют приложение каждый день. Остальные 75% активных пользователей заходят в приложение время от времен.
Примечательно, что соотношение зарегистрированных мужчин и женщин 6: 4, что намного больше, чем у большинства приложений для знакомств, благодаря маркетинговой направленности на пользователей-женщин.
Раунд финансирования возглавили социальная сеть YY и Genesis Capital при участии SAIF China и Zhongwei Capital. Это особенно примечательно, потому что YY является одним из самых выдающихся в китайских сервисов, и уже есть примеры того как соцсети,например, Momo (приложение для знакомств) и микроблоговый сервис Weibo, с большим финансовым успехом перешли в потоковое видео. Для Tantan таких планов пока нет, но в целом время покажет.
«Сейчас мы ничего такого не планируем, но если в какой-то момент нам будет это интересно, у YY есть соответствующий технический и опыт и возможности», - говорит генеральный директор Tantan Ванг Юй. - «Мы считаем, что рынок знакомств в Китае - это огромные возможности, тем более, что Momo отошел от него»
Вместо потокового вещания, Tantan сосредоточится на зарабатывании денег сервисы сообществ, которые станут дополнительными функциями для «VIP» пользователей, которые платят ежемесячную плату. Эта модель очень похожа на Tinder Plus.
"Мы собираемся попробовать услуги, в которых вы можете потратить намного больше денег и получить совершенно другой опыт работы с пользователями. Вначале мы проверим наш VIP-сервис в нескольких городах", - сказал Ванг, хотя он отказался вдаваться в подробности.
Еще одним акцентом на расширение Tantan является переход за пределы Китая. Ванг сказал, что компания рассматривает возможные расширения в Азии, прежде всего в Индии и на рынках в Юго-Восточной Азии, но Ванг сказал, что он еще не поставил никаких целей.
Например, Tinder хорошо принят в Азии - за исключением Китая - благодаря своему глобальному бренду, но есть и другие более мелкие конкуренты на отдельных рынках, тот же Paktor, который привлек более $50 млн. от инвесторов и расширил потоковые услуги.
Это может оставлять возможности покупки любым игроком, который ищет расширения, но Ванг говорит, что Tantan не собирается расти за счет приобретений, и вместо этого он начнет свои собственные услуги, когда придет время.
С новым финансированием общая сумма привлеченный инвестиций для Tantan достигает $120 млн. До этого стартап привлек $32 млн. в мае 2016 года от DST Global
.

Переведено специально для форума mmgp: https://techcrunch.com/2017/06/21/ch...es-70-million/

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