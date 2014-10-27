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ПАММ-счёт ZigZag Udachi RUB (Alpari)

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Старый Сегодня, 10:41
#1
Интересующийся
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: г. Пролетарск
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.01.2017
Сообщений: 90
Благодарностей: 3
УГ: 3
КП: 0.025
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ПАММ-счёт ZigZag Udachi RUB (Alpari)
Здравствуйте, уважаемые участники(-цы) форума. Представляю вам ПАММ-счёт в лицензированной компании Альпари, основанной в 1998 году.

Основные показатели ПАММ-счёта на 22. 06. 2017 г.:

1) возраст - 1 месяц;
2) текущая доходность - 29.5%;
3) средства в управлении - 31 489 RUR;


P. S. С целью стремления к достижению доверия ко мне, как к человеку в целом и участнику данного форума в частности, я указываю свои персональные данные:

Ф.И.О. - Никонюк Виталий Николаевич, 1 мая 1980 г. р.
Адрес - Россия, Ростовская область, г. Пролетарск, пер. Красный, д. 59, кв. 26
Электронная почта - vitaly_nikonyuk@mail.ru
Телефон(моб.) - 8 (952) 562-90-08

Кроме того, я, имея в наличии Персональный аттестат в международной системе онлайн-расчётов WebMoney, являюсь консультантом системы. Аттестат я получил после личной встречи с регистратором в г. Ростове-на-Дону(Россия), предоставив необходимые документы(паспорт, ИНН и др.) и подтвердив свой адрес фактического проживания(мной пройдена процедура многоуровневой идентификации).

Также вы можете связаться со мной посредством социальной сети.


Ознакомиться подробнее с деталями ПАММ-счёта и, при желании/возможности, инвестировать средства
__________________
Требуются трейдеры/инвесторы
vitaly nikonyuk вне форума  
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