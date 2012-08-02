Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,965 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Tesla откроет производство в Китае

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:27
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,553
Благодарностей: 1,006
УГ: 6
КП: 0.416
подарки
Tesla откроет производство в Китае
Во вторник издательство Bloomberg сообщило, что производитель электромобилей Tesla может прийти к окончательной договоренности с Шанхаем для строительства завода на китайском рынке. Ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом, Bloomberg рассказал о предстоящем слушании на этой неделе. Если все пройдет успешно, китайский рынок значительно поможет Tesla.



Устранение дополнительных тарифов и сборов

Генеральный директор Tesla Илон Маск говорил о планах компании запустить производство на одном из важнейших рынков в течение долгого времени. Например, в твиттере в октябре 2015 года Маск сказал, что завод в Китае может появиться уже в 2018 году. Он также неоднократно подчеркивал, что китайский завод будет построен для удовлетворения местного спроса.

Производство и доставка автомобилей в Китае имеет ключевое преимущество — при локальном размещении завода Tesla сможет уйти от 25% импортного налога. Тем не менее инвесторам не стоит ожидать высокого роста доходов из-за снижения себестоимости автомобиля. Компания голодная для роста продаж и доли рынка, поэтому Tesla, скорее всего, снизит стоимость цену на автомобиль пропорционально сэкономленным на производстве и транспортировке средствам.

Еще в 2014 году Tesla обнародовала ценовую политику под названием «Справедливая цена» для глобальных рынков. Компания подчеркнула, что никогда не будет гнаться за более высокой прибылью на рынках, только из-за того, что это возможно. Вместо этого Tesla подчеркнула, что будет оценивать автомобили за пределами США аналогичным образом, только включать в расчет неизбежные налоги, транспортные пошлины и расходы на доставку авто.

Стратегия ценообразования Tesla на китайском рынке заметно отличается от других производителей автомобилей, которые экономят деньги с помощью строительства местных заводов и договоренностей с властями, благодаря чему автомобили выходят дешевыми. При этом компании не брезгуют получать от продаж больше доходов. Если Tesla будет поддерживать существующую стратегию ценообразования, производство в Китае позволит компании агрессивно оценивать автомобили и захватывать лидерство на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Учитывая анонс новой модели Model 3, китайская фабрика позволит Tesla увеличить производство нового массового седана, поддерживать агрессивную политику ценообразования, благодаря чему можно увеличить и удовлетворять спрос местных потребителей.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
__________________
Реклама: Инвестируй с доходностью 10% в месяц в USD в проекты группы WinBetting!

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Tesla утроила свои доходы в Китае в 2016 году Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 17 28.03.2017 22:27
Tesla Motors переходит на производство батареек bossweb Новости в мире финансов и инвестиций 10 20.01.2017 14:31
Volvo активно ивестирует в производство в Китае Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 6 06.11.2016 22:11
Volkswagen инвестирует $4,5 млрд. в производство автомобилей в Китае san916 Новости в мире финансов и инвестиций 2 18.02.2016 11:21
Tesla Motors ищет инвесторов и партнёров в Китае Gannibal Barka Новости в мире финансов и инвестиций 4 28.01.2016 07:53

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар jansen
Зачем Visa Europe тестирует денежные переводы по Bitcoin Blockchain
От jansen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nlobp
Дропшиппинг (Dropshipping)
От nlobp в разделе «Покупки в интернете»
Аватар Euromillioner
surfory.com - surfory
От Euromillioner в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар BEHEMOT
Французский Twitter предложил своим пользователям сервис денежных переводов
От BEHEMOT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nttd27t
Профессиональная верстка вашего проекта
От nttd27t в разделе «Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP)»
Аватара нет
Автомобиль-робот
От luckyea в разделе «Авто»
.     
Пользователей
413,965
Тем
475,212
Сообщений
11,774,999

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube