Tesla откроет производство в Китае

Во вторник издательство Bloomberg сообщило, что производитель электромобилей Tesla может прийти к окончательной договоренности с Шанхаем для строительства завода на китайском рынке. Ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом, Bloomberg рассказал о предстоящем слушании на этой неделе. Если все пройдет успешно, китайский рынок значительно поможет Tesla.
Устранение дополнительных тарифов и сборов
Генеральный директор Tesla Илон Маск говорил о планах компании запустить производство на одном из важнейших рынков в течение долгого времени. Например, в твиттере в октябре 2015 года Маск сказал, что завод в Китае может появиться уже в 2018 году. Он также неоднократно подчеркивал, что китайский завод будет построен для удовлетворения местного спроса.
Производство и доставка автомобилей в Китае имеет ключевое преимущество — при локальном размещении завода Tesla сможет уйти от 25% импортного налога. Тем не менее инвесторам не стоит ожидать высокого роста доходов из-за снижения себестоимости автомобиля. Компания голодная для роста продаж и доли рынка, поэтому Tesla, скорее всего, снизит стоимость цену на автомобиль пропорционально сэкономленным на производстве и транспортировке средствам.
Еще в 2014 году Tesla обнародовала ценовую политику под названием «Справедливая цена» для глобальных рынков. Компания подчеркнула, что никогда не будет гнаться за более высокой прибылью на рынках, только из-за того, что это возможно. Вместо этого Tesla подчеркнула, что будет оценивать автомобили за пределами США аналогичным образом, только включать в расчет неизбежные налоги, транспортные пошлины и расходы на доставку авто.
Стратегия ценообразования Tesla на китайском рынке заметно отличается от других производителей автомобилей, которые экономят деньги с помощью строительства местных заводов и договоренностей с властями, благодаря чему автомобили выходят дешевыми. При этом компании не брезгуют получать от продаж больше доходов. Если Tesla будет поддерживать существующую стратегию ценообразования, производство в Китае позволит компании агрессивно оценивать автомобили и захватывать лидерство на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Учитывая анонс новой модели Model 3, китайская фабрика позволит Tesla увеличить производство нового массового седана, поддерживать агрессивную политику ценообразования, благодаря чему можно увеличить и удовлетворять спрос местных потребителей.
Перевод специально для mmgp.ru
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