BITMATE LIMITED - bitmate.biz

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Старт проекта 20/06/2017
Легенда
Цитата:
BitMate Limited - это криптовалютная торговая компания, созданная в 2017 году. BitMate Limited - это компания, которая инвестирует и получает прибыль со стабильным процентом. Мы работаем с криптовалютной торговлей в разных криптовалютах, а не только с BitCoin. BitMate Limited зарегистрирован в 2017 году в реестре компаний, королевского регистратора компаний. На нашем сайте вы можете найти все необходимые регистрационные документы. Наш номер заявки: 10754442. Планы начинаются с 6,20% в день только с 0,005 БТД !.
Инвестиционные планы:
FOREVER
6,20% каждые 24 часа | Ежедневные платежи (от 0,005 BTC до 0,019 BTC)
6,70% каждые 24 часа | Ежедневные платежи (от 0.020 BTC до 0.999 BTC)
8,00% каждые 24 часа | Ежедневные платежи (от 1.000 BTC до Unlimited)
Платежные системы: BitCoin
Минимум на вывод 0,0005
Реферальная комиссия:
1. 5,0% от 01 до 10 рефералов.
2. 6.0% от 11 до 24 рефералов.
2. 7.0% от 25 до 49 рефералов.
Технические преимущества:
1. Зарегистрированная компания, основанная на Великобритании
2. Хостинг с DDoS-защитой
3. SSL-сертификат
4. Автоматические ежедневные начисления
5. Поддержка 24/7
6. GC - лицензия