Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BITMATE LIMITED - bitmate.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 10:02
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 657
Благодарностей: 50
УГ: 13
КП: 0.000
BITMATE LIMITED - bitmate.biz
Доброе утро Уважаемый Форум

Хочу представить новый фаст BIT MATE LIMITED

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям

Старт проекта 20/06/2017

Легенда

Цитата:
BitMate Limited - это криптовалютная торговая компания, созданная в 2017 году. BitMate Limited - это компания, которая инвестирует и получает прибыль со стабильным процентом. Мы работаем с криптовалютной торговлей в разных криптовалютах, а не только с BitCoin. BitMate Limited зарегистрирован в 2017 году в реестре компаний, королевского регистратора компаний. На нашем сайте вы можете найти все необходимые регистрационные документы. Наш номер заявки: 10754442. Планы начинаются с 6,20% в день только с 0,005 БТД !.
Инвестиционные планы:
FOREVER
6,20% каждые 24 часа | Ежедневные платежи (от 0,005 BTC до 0,019 BTC)
6,70% каждые 24 часа | Ежедневные платежи (от 0.020 BTC до 0.999 BTC)
8,00% каждые 24 часа | Ежедневные платежи (от 1.000 BTC до Unlimited)

Платежные системы: BitCoin

Минимум на вывод 0,0005

Реферальная комиссия:
1. 5,0% от 01 до 10 рефералов.
2. 6.0% от 11 до 24 рефералов.
2. 7.0% от 25 до 49 рефералов.

Минимальный депозит: 0,005 BTC
Максимальный взнос: 99,999 BTC

Технические преимущества:
1. Зарегистрированная компания, основанная на Великобритании
2. Хостинг с DDoS-защитой
3. SSL-сертификат
4. Автоматические ежедневные начисления
5. Поддержка 24/7
6. GC - лицензия

Мой вклад
https://blockchain.info/tx/8bdfd9c39...7f0256470c47ee

Платежи прямые, не магазин
__________________
0.33% hourly
8-10% daily
Последний раз редактировалось laska2006; Сегодня в 10:05.
laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 10:32
#2
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 14,140
Благодарностей: 6,054
УГ: 38
КП: 0.141
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: BITMATE LIMITED - bitmate.biz
интересный диз, мне понравился. так если одни битки, то шо, монов не должно быть?
судя по рефке тут упор на частных пригласителей)
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 10:36
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 657
Благодарностей: 50
УГ: 13
КП: 0.000
Автор темы Re: BITMATE LIMITED - bitmate.biz
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
монов не должно быть?
Эти могут везде без мыла ...
Форумских пока не замечено

Забыл ссылку для ознакомления она в самом верху поста
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0.33% hourly
8-10% daily
Последний раз редактировалось laska2006; Сегодня в 10:43.
laska2006 на форуме  
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