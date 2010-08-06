|
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
|
Сегодня, 06:45
|
Сегодня, 05:02
|
#1
|
Топ Мастер
Пол: Женский
Регистрация: 06.08.2010
Сообщений: 36,533
Благодарностей: 1,748
УГ: 6
|
CryptoDaily - cryptodaily.io
Я не админ!
Старт проекта 21.06.2017
CryptoDaily.io
Легенда(google перевод):
Инвестиционный план
Цитата:
|
Добро пожаловать в CryptoDaily!
Мы больше, чем ваш обычный биткойн-шахтер. CryptoDaily предоставляет выгодные инвестиции и возможности для партнеров.
Цитата:
|
СТАРТЕР
9% Ежедневно навсегда
฿ 0,00100000 - ฿ 4,99999999
ADVANCED
11% Ежедневно навсегда
฿ 5,00000000 - ฿ 24.99999999
SUPERIOR
13% Ежедневно навсегда
฿ 25.00000000 и более
Минимальный / максимальный депозит: 0,001 BTC / N / A
Платежные системы: биткойн
Платежи: мгновенные
Refcomm: 5% (10% для представителей)
CryptoDaily.io
Мой вклад:
Последний раз редактировалось List4Hyip; Сегодня в 05:05.
|
|
|
Сегодня, 05:14
|
#2
|
Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 1,642
Благодарностей: 765
УГ: 6
|
Re: CryptoDaily - cryptodaily.io
юзаный диз, чуть ли не бабулька и почему именно 9 а не 10 % по первому плану ? Как то не по фэншую десятипроцентников. Удачи вложенцам, но я поищу что - нибудь другое
__________________
Получаю много халявных биткойнов тут
Смотрю рекламу и получаю $$$ тут | И тут |интересны хайпы? => заведи Perfect Money
|
|
|
Сегодня, 05:23
|
#3
|
Интересующийся
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2017
Сообщений: 220
Благодарностей: 4
УГ: 0
|
Re: CryptoDaily - cryptodaily.io
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 06:45
Случайные темы
Xabo - xabo.io
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
|