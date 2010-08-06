Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 05:02
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Регистрация: 06.08.2010
Сообщений: 36,533
Благодарностей: 1,748
УГ: 6
КП: 0.000
CryptoDaily - cryptodaily.io
Я не админ!
Старт проекта 21.06.2017

CryptoDaily.io


Легенда(google перевод):
Цитата:
Добро пожаловать в CryptoDaily!

Мы больше, чем ваш обычный биткойн-шахтер. CryptoDaily предоставляет выгодные инвестиции и возможности для партнеров.
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฿ 0,00100000 - ฿ 4,99999999

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฿ 25.00000000 и более
Минимальный / максимальный депозит: 0,001 BTC / N / A

Платежные системы: биткойн

Платежи: мгновенные

Refcomm: 5% (10% для представителей)


CryptoDaily.io


Мой вклад:
Цитата:
0.1 BTC
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Последний раз редактировалось List4Hyip; Сегодня в 05:05.
List4Hyip вне форума  
Старый Сегодня, 05:14
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 1,642
Благодарностей: 765
УГ: 6
КП: 0.170
Re: CryptoDaily - cryptodaily.io
юзаный диз, чуть ли не бабулька и почему именно 9 а не 10 % по первому плану ? Как то не по фэншую десятипроцентников. Удачи вложенцам, но я поищу что - нибудь другое
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FEDREZERV вне форума  
Старый Сегодня, 05:23
#3
Интересующийся
 
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2017
Сообщений: 220
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: CryptoDaily - cryptodaily.io
Мой вклад:

https://blockchain.info/tx/1ecfe834e...2f2c14146819ed
__________________
TRADING-HYIPS.COM HYIP мониторинг !
dani0601 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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