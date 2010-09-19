Украинский стартап Kray подписал первые контракты на поставку агродронов

Проект из Украины Kray Technologies заключил свои первые контракты на изготовление специализированных агрономических дронов. Главными заказчиками этого стартапа являются американские и канадские фермерские хозяйства. О данном событии рассказал журналистам учредитель проекта Дмитрий Сурду.
Компания Kray Technologies занимается разработкой специализированных агродронов, оборудованных системами компьютерного зрения, которые дают возможность выявлять всевозможные преграды и самостоятельно уклоняться от них.
Как утверждают сотрудники стартапа, подобные беспилотники позволяют повысить прибыль фермерских хозяйств и снизить их расходы. В процессе распыления удобрений самолетом наблюдаются определенные незахваченные участки полей, вследствие этого пропадает порядка 4% урожая. Вместе с тем дроны Kray Technologies пролетают над полем на высоте около одного метра, поэтому могут охватить более обширную его площадь. При их использовании теряется только 0,5% урожая.
Цена этого беспилотника равна 50 тысячам долларов, однако в дальнейшем данная стоимость будет уменьшаться. Дрон имеет все требуемые разрешения для реализации в Соединенных Штатах. Согласно сведениям журналистов, стартап будет заниматься производством 10 беспилотников, однако сам Дмитрий пока не называет полный объем первых контрактов. ”Мы действительно получили определенный объем заказов“, – без дальнейшего уточнения прокомментировал эти сделки учредитель стартапа.
Как утверждает Сурду, на текущий момент проект суммарно получил 350 тысяч долларов венчурного финансирования от нескольких инвесторов. Кроме того, в прошлом году данному стартапу вручили грант от известного американского фонда CRDF Global.
По материалам ain.ua
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