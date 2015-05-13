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Darwinbox привлек $4 млн для многофункциональной платформы по управлению персоналом

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#1
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Darwinbox привлек $4 млн для многофункциональной платформы по управлению персоналом




Разработчик платформы по управлению персоналом Darwinbox, расположенный в Индии, привлек $ 4 млн инвестиций в раунде A.
Данный раунд финансирования был возглавлен уже существующими инвесторами Endiya Partners, Mohandas Pais Capital, а также StartupXseed Ventures. Стартап планирует использовать инвестиции для расширения возможностей платформы, для выхода на азиатский рынок, а также расширить команду до 100 человек в 2017 году.
«Мы хотим выйти на рынок Азии и в конечном счете стать лидерами в сфере HR», - сказал Рохит Ченнаманени, основатель Darwinbox.
Основанная в августе 2015 года под руководством генерального директора Рохита Ченнаманени совместно с соучредителем Джейраном Палети, Darwinbox является разработчиком гибкой облачной платформы, которая позволяет автоматизировать все процессы управления персоналом, такие как трудоустройство, время работы и посещаемость рабочих, сокращение рабочего времени, управление расходами, начисление заработной платы, управление отпусками и производительностью, а также полномасштабная аналитика по каждому работнику.


На сегодняшний день, Darwinbox сотрудничает со средними и крупными предприятиями, работающие в такие областях как технологии, фармацевтика, здравоохранение и логистика. Крупными клиентами являются такие компании как Paytm, Nivea, Delhivery, Swiggy and Godrej’s CDPL, которые уже используют данную платформу.
Данное программное обеспечение для управления персоналом является основой для успеха любого бизнеса, - заявил Дев Кхари, партнер Lightspeed India Advisors Partners, который войдет в совет директоров Darwinbox.
Также напомню, что стартап в июле 2016 года привлек первое посевное финансирование от местных частных инвесторов. Сумма сделки к сожалению, не разглашают.

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Метки
новости, привлечение инвестиций, стартап названия, финансирование стартапа
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