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Rubius Therapeutics для выращивания стволовых клеток привлекла $120 млн инвестиций

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Rubius Therapeutics для выращивания стволовых клеток привлекла $120 млн инвестиций




Американская биотехнологическая компания Rubius Therapeutics из Кембриджа штат Массачусетс является разработчиком нового класса клеточной терапии и для этих целей привлекла $120 млн. инвестиций.

Инвесторами стали Flagship VentureLabs, Flagship Pioneering, а также приняли участие нераскрытые крупные институциональные инвесторы.

Компания намерена использовать привлеченные средства для ускорения продвижения портфеля продуктов Rubius Red Cell Cell Therapeutics™ (RCT™), для дальнейшего роста команды и для подготовки к вступлению в клинические испытания в 2018 году.




Авак Кахвеян является соучредителем и генеральным директором флагманского пионера Rubius Therapeutics и доктор философии Торбен Стрит Ниссен, президент компании. Rubius Therapeutics разработала технологию для выращивания зрелых гемопоэтических стволовых клеток и используется для широкого круга пациентов в нескольких терапевтических областях.




Rubius Therapeutics использует прорывную науку для разработки совершенно нового класса препаратов, способных лечить многие области заболеваний человека. Платформа Rubius Erythrocyte Design (RED)™ позволяет ученым Rubius генетически модифицировать, культивировать и создавать зрелые гемопоэтические стволовые клетки для функционализированной Red-Cell Therapeutics™.




Красные клетки обладают уникальными свойствами, которые предоставляют исследователям значительные преимущества в области разработки лекарств. Терапевтические препараты с красной клеткой более безопасны и легче контролируются, чем генная и клеточная терапия.




Платформа позволяет Rubius выявлять ферменты, агонисты, антагонисты, связующие и комбинации в их естественной конформации на красных клетках. Ведущие программы RCT включают в себя терапию замещения ферментов, а также терапию нацеленную на солидные опухоли и гематологические раковые заболевания. Кроме того, компания продемонстрировала, что RCT предоставляют потенциальные возможности применения в дополнительных терапевтических областях, таких как аутоиммунные заболевания, инфекционные заболевания, метаболические заболевания и редкие заболевания, включая гемофилию.




Перевод специально для mmgp.ru


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