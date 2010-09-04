Rubius Therapeutics для выращивания стволовых клеток привлекла $120 млн инвестиций

Американская биотехнологическая компания Rubius Therapeutics из Кембриджа штат Массачусетс является разработчиком нового класса клеточной терапии и для этих целей привлекла $120 млн. инвестиций.
Инвесторами стали Flagship VentureLabs, Flagship Pioneering, а также приняли участие нераскрытые крупные институциональные инвесторы.
Компания намерена использовать привлеченные средства для ускорения продвижения портфеля продуктов Rubius Red Cell Cell Therapeutics™ (RCT™), для дальнейшего роста команды и для подготовки к вступлению в клинические испытания в 2018 году.
Авак Кахвеян является соучредителем и генеральным директором флагманского пионера Rubius Therapeutics и доктор философии Торбен Стрит Ниссен, президент компании. Rubius Therapeutics разработала технологию для выращивания зрелых гемопоэтических стволовых клеток и используется для широкого круга пациентов в нескольких терапевтических областях.
Rubius Therapeutics использует прорывную науку для разработки совершенно нового класса препаратов, способных лечить многие области заболеваний человека. Платформа Rubius Erythrocyte Design (RED)™ позволяет ученым Rubius генетически модифицировать, культивировать и создавать зрелые гемопоэтические стволовые клетки для функционализированной Red-Cell Therapeutics™.
Красные клетки обладают уникальными свойствами, которые предоставляют исследователям значительные преимущества в области разработки лекарств. Терапевтические препараты с красной клеткой более безопасны и легче контролируются, чем генная и клеточная терапия.
Платформа позволяет Rubius выявлять ферменты, агонисты, антагонисты, связующие и комбинации в их естественной конформации на красных клетках. Ведущие программы RCT включают в себя терапию замещения ферментов, а также терапию нацеленную на солидные опухоли и гематологические раковые заболевания. Кроме того, компания продемонстрировала, что RCT предоставляют потенциальные возможности применения в дополнительных терапевтических областях, таких как аутоиммунные заболевания, инфекционные заболевания, метаболические заболевания и редкие заболевания, включая гемофилию.
Перевод специально для mmgp.ru