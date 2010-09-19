CashToday Мастер

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 19.09.2010 Сообщений: 3,093 Благодарностей: 816 УГ: 3 КП: 0.168 подарки

Стартап Growbots привлек $2,5 млн для интеллектуальной платформы автоматизации продаж



Стартап Growbots использует глубокое машинное обучение, для того чтобы предоставлять маркетинговым командам правильные рекомендации для увеличения объема продаж. Данный сервис утверждает, что его продукт способен увеличить продуктивность каждого члена команды продаж. Сегодня стартап объявил о привлечении инвестиций в размере $2,5 млн. от венчурных фондов Buran VC, Lighter Capital и ряда ангельских инвесторов. С учетом текущего раунда общий объем полученного компанией финансирования достиг $4,2 млн.



Сервис Growbots анализирует собственные CRM-данные компаний, чтобы выяснить информацию об их клиентах, извлечь требуемые сведения и соответствующим образом скорректировать списки целевой аудитории. ”Система искусственного интеллекта Growbots сгенерирует индивидуальные списки контактов для вашей команды за считанные минуты, самостоятельно запустит все ваши рекламные кампании, оптимизирует результаты команды/отдельных лиц и станет управлять всеми входящими сообщениями, чтобы каждый сотрудник смог полностью сосредоточиться на разговоре с потенциальными клиентами“, – объяснил генеральный директор и соучредитель компании Грег Петрушинский.







Чтобы реализовать это, компания составила список из примерно 200 миллионов потенциальных целей для продаж, полученный из разных источников. Этот сервис также использует глубокое машинное обучение для ежедневного анализа миллионов веб-сайтов, чтобы получить свежую информации о людях и их предприятиях. Петрушинский отмечает, что компания очень избирательно относится к тому, откуда она получает свои данные. ”Мы не берем информацию из любого места, так как подобные данные могут быть сильно устаревшими“, – сообщил он.



После того, как результаты будут загружены, Growbots начнет постоянно обновлять свои алгоритмы на основе полученных ответов, и оптимизировать проведение следующей рекламной кампании на основе этих данных. Компания утверждает, что ее клиенты в среднем имеют на 40 процентов больше положительных результатов после использования сервиса в течение месяца. Вместо того чтобы сотрудникам отделов продаж проводить дни напролет, создавая списки контактов, Growbots обеспечивает лучшие показатели всего за несколько минут.







Что касается частичной автоматизации рекламных кампаний, то Growbot заявила, что она позволяет маркетинговым группам автоматически персонализировать электронные письма. Кроме того, сервис автоматически отправляет последующие электронные письма в виде ответов по электронной почте, когда компании получают сообщения от своих потенциальных клиентов.



Growbots в настоящее время демонстрирует ежемесячный рост на 10 процентов, и Петрушинский заявляет, что его компания достигла годовой прибыли в 4 миллиона долларов после 16 месяцев своей деятельности. В настоящее время стартап имеет более 500 клиентов, большинство из которых находятся в США, хотя сервис доступен по всему миру. В числе его клиентов присутствуют такие известные компании, как Betterment, Relatable и Highfive.



Growbots имеет офисы в Сан-Франциско и Кливленде. В настоящее время в данной компании работает 20 сотрудников и открыт набор на еще 26 свободных вакансий.



YouTube YouTube



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/06/21/gr...tion-platform/



https://text.ru/antiplagiat/594ae6c729958 Стартап Growbots использует глубокое машинное обучение, для того чтобы предоставлять маркетинговым командам правильные рекомендации для увеличения объема продаж. Данный сервис утверждает, что его продукт способен увеличить продуктивность каждого члена команды продаж. Сегодня стартап объявил о привлечении инвестиций в размере $2,5 млн. от венчурных фондов Buran VC, Lighter Capital и ряда ангельских инвесторов. С учетом текущего раунда общий объем полученного компанией финансирования достиг $4,2 млн.Сервис Growbots анализирует собственные CRM-данные компаний, чтобы выяснить информацию об их клиентах, извлечь требуемые сведения и соответствующим образом скорректировать списки целевой аудитории. ”Система искусственного интеллекта Growbots сгенерирует индивидуальные списки контактов для вашей команды за считанные минуты, самостоятельно запустит все ваши рекламные кампании, оптимизирует результаты команды/отдельных лиц и станет управлять всеми входящими сообщениями, чтобы каждый сотрудник смог полностью сосредоточиться на разговоре с потенциальными клиентами“, – объяснил генеральный директор и соучредитель компании Грег Петрушинский.Чтобы реализовать это, компания составила список из примерно 200 миллионов потенциальных целей для продаж, полученный из разных источников. Этот сервис также использует глубокое машинное обучение для ежедневного анализа миллионов веб-сайтов, чтобы получить свежую информации о людях и их предприятиях. Петрушинский отмечает, что компания очень избирательно относится к тому, откуда она получает свои данные. ”Мы не берем информацию из любого места, так как подобные данные могут быть сильно устаревшими“, – сообщил он.После того, как результаты будут загружены, Growbots начнет постоянно обновлять свои алгоритмы на основе полученных ответов, и оптимизировать проведение следующей рекламной кампании на основе этих данных. Компания утверждает, что ее клиенты в среднем имеют на 40 процентов больше положительных результатов после использования сервиса в течение месяца. Вместо того чтобы сотрудникам отделов продаж проводить дни напролет, создавая списки контактов, Growbots обеспечивает лучшие показатели всего за несколько минут.Что касается частичной автоматизации рекламных кампаний, то Growbot заявила, что она позволяет маркетинговым группам автоматически персонализировать электронные письма. Кроме того, сервис автоматически отправляет последующие электронные письма в виде ответов по электронной почте, когда компании получают сообщения от своих потенциальных клиентов.Growbots в настоящее время демонстрирует ежемесячный рост на 10 процентов, и Петрушинский заявляет, что его компания достигла годовой прибыли в 4 миллиона долларов после 16 месяцев своей деятельности. В настоящее время стартап имеет более 500 клиентов, большинство из которых находятся в США, хотя сервис доступен по всему миру. В числе его клиентов присутствуют такие известные компании, как Betterment, Relatable и Highfive.Growbots имеет офисы в Сан-Франциско и Кливленде. В настоящее время в данной компании работает 20 сотрудников и открыт набор на еще 26 свободных вакансий.

Реклама: Инвестируй с доходностью 10% в месяц в USD в проекты группы WinBetting!

__________________