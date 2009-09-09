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НБУ заставит обменки платить налоги

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Старый Сегодня, 01:21
#1
Форекс-блогер
 
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НБУ заставит обменки платить налоги
Обороты обменников растут, а их прибыль остается мизерной. В Нацбанке подозревают, что причина — намеренное занижение финкомпаниями маржи, что позволяет им уклоняться от налогов. Чтобы заставить обменники платить в госказну, на Институтской предлагают ввести для них фиксированный патентный сбор, вместо нынешнего налога на прибыль. О таких планах регулятора в своей колонке для ЕП написал директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз. «Минфин» сократил.



После отмены в декабре 2016 года 2-процентного сбора в Пенсионный фонд при покупке валюты физлицами, в большинстве финансовых компаний, осуществляющих обмен валют, значительно выросли легальные, отраженные в отчетности, объемы операций.

Если сравнить данные за март 2017 года с декабрем 2016 года, то показатели увеличились более чем в 15 раз: с 9,5 млн грн до 144, 6 млн грн купленной валюты в долларовом эквиваленте. При этом мы понимаем, что возросли не столько реальные объемы операций, сколько их «легальная» часть.

Рост объемов операций по купле-продаже валюты произошел и после того, как в апреле 2017 Нацбанк поднял планку минимальной продажи валюты населению с 12 тыс грн в день до 150 тыс грн в день в эквиваленте. Если за март 2017 небанковские финансовые учреждения приобрели $144,6 млн, то за апрель — уже $184, 4 млн, а за май — $250, 2 млн.

Тем не менее, в 2016 году ряд крупных игроков показал прибыль в размере всего 400-500 грн с каждого пункта обмена валюты. У некоторых компаний еще хуже — зафиксирован убыток. При этом все понимают, что деятельность по обмену валют имеет высокую доходность.

Возникает вопрос: почему так происходит? Очевидно, заявленная маржа (разница между курсом покупки и продажи валюты) в некоторых обменных пунктах мизерная — 1-2 коп. Эти компании заинтересованы показывать минимальную маржу, потому что платят налог от размера прибыли, которая представляет собой заработок на разнице между проданной и купленной валютой. Маржу устанавливают сами финансовые компании, поэтому их явное «нежелание зарабатывать» на обмене валюты вызывает вопросы у регулятора.

Чтобы решить эту проблему, необходимо заменить налог на прибыль по валютно-обменным операциям патентным сбором — фиксированной ставкой для каждого пункта обмена.

Вводить патентный сбор Нацбанк не уполномочен — для этого нужно вносить изменения в Налоговый кодекс. Но Национальный банк готовит и планирует в ближайшее время направить уполномоченным государственным органам свои предложения по этому вопросу.

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Dana на форуме  
Старый Сегодня, 01:29
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 928
Благодарностей: 182
УГ: 3
КП: 0.157
Re: НБУ заставит обменки платить налоги
Конечно смешно было читать, про то, как легальные операции возросли.
Частенько менял валюту уже после отмены 2% сбора. Чек выдают по требованию. И первым же делом при обмене спрашивают, Вам чек нужен? И большинство говорит - нет.

Как бы это нововведение по налогам не вылилось в уменьшение курсов обмена в этих обменниках. Как обычно, страдает обычный гражданин)
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WoodenArrow на форуме  
Старый Сегодня, 01:51
#3
Форекс-блогер
 
Аватар Dana
 
Имя: Богдана
Пол: Женский
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 09.09.2009
Сообщений: 1,143
Благодарностей: 513
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 257
Подписок: 5
КП: 0.428
подарки
Автор темы Re: НБУ заставит обменки платить налоги
Цитата:
Сообщение от WoodenArrow Посмотреть сообщение
Как бы это нововведение по налогам не вылилось в уменьшение курсов обмена в этих обменниках. Как обычно, страдает обычный гражданин)
С последним утверждением соглашусь на все 100%
В казне нет денег надо залезть в карман к рядовому гражданину, притом среднего класса, богатые могут и по руке дать.
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Dana на форуме  
Старый Сегодня, 02:00
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 928
Благодарностей: 182
УГ: 3
КП: 0.157
Re: НБУ заставит обменки платить налоги
Цитата:
Сообщение от Dana Посмотреть сообщение
С последним утверждением соглашусь на все 100%
В казне нет денег надо залезть в карман к рядовому гражданину, притом среднего класса, богатые могут и по руке дать.
Как уже раньше где-то говорилось, в стране уничтожают средний класс. Именно он страдает. Повышение коммуналки - удар по среднему классу, повышение цен, так же по среднему. Теперь налоги на обменники. По хорошему обменники должны были всегда платить эти налоги, но не там мы живем, чтобы это было явью.
Бедным помогает государство (конечно это громко сказано), индексируя пенсию, предоставляю субсидию на коммуналку, для среднего класса же это не предусмотрено.
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WoodenArrow на форуме  
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