Dana



Имя: Богдана Пол: Женский Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 09.09.2009 Сообщений: 1,143 Благодарностей: 513 УГ: 0 Записей в FX-блоге: 257 Подписок: 5 КП: 0.428 подарки

НБУ заставит обменки платить налоги







После отмены в декабре 2016 года 2-процентного сбора в Пенсионный фонд при покупке валюты физлицами, в большинстве финансовых компаний, осуществляющих обмен валют, значительно выросли легальные, отраженные в отчетности, объемы операций.



Если сравнить данные за март 2017 года с декабрем 2016 года, то показатели увеличились более чем в 15 раз: с 9,5 млн грн до 144, 6 млн грн купленной валюты в долларовом эквиваленте. При этом мы понимаем, что возросли не столько реальные объемы операций, сколько их «легальная» часть.



Рост объемов операций по купле-продаже валюты произошел и после того, как в апреле 2017 Нацбанк поднял планку минимальной продажи валюты населению с 12 тыс грн в день до 150 тыс грн в день в эквиваленте. Если за март 2017 небанковские финансовые учреждения приобрели $144,6 млн, то за апрель — уже $184, 4 млн, а за май — $250, 2 млн.



Тем не менее, в 2016 году ряд крупных игроков показал прибыль в размере всего 400-500 грн с каждого пункта обмена валюты. У некоторых компаний еще хуже — зафиксирован убыток. При этом все понимают, что деятельность по обмену валют имеет высокую доходность.



Возникает вопрос: почему так происходит? Очевидно, заявленная маржа (разница между курсом покупки и продажи валюты) в некоторых обменных пунктах мизерная — 1-2 коп. Эти компании заинтересованы показывать минимальную маржу, потому что платят налог от размера прибыли, которая представляет собой заработок на разнице между проданной и купленной валютой. Маржу устанавливают сами финансовые компании, поэтому их явное «нежелание зарабатывать» на обмене валюты вызывает вопросы у регулятора.



Чтобы решить эту проблему, необходимо заменить налог на прибыль по валютно-обменным операциям патентным сбором — фиксированной ставкой для каждого пункта обмена.



Вводить патентный сбор Нацбанк не уполномочен — для этого нужно вносить изменения в Налоговый кодекс. Но Национальный банк готовит и планирует в ближайшее время направить уполномоченным государственным органам свои предложения по этому вопросу.



Источник Обороты обменников растут, а их прибыль остается мизерной. В Нацбанке подозревают, что причина — намеренное занижение финкомпаниями маржи, что позволяет им уклоняться от налогов. Чтобы заставить обменники платить в госказну, на Институтской предлагают ввести для них фиксированный патентный сбор, вместо нынешнего налога на прибыль. О таких планах регулятора в своей колонке для ЕП написал директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз. «Минфин» сократил.После отмены в декабре 2016 года 2-процентного сбора в Пенсионный фонд при покупке валюты физлицами, в большинстве финансовых компаний, осуществляющих обмен валют, значительно выросли легальные, отраженные в отчетности, объемы операций.Если сравнить данные за март 2017 года с декабрем 2016 года, то показатели увеличились более чем в 15 раз: с 9,5 млн грн до 144, 6 млн грн купленной валюты в долларовом эквиваленте. При этом мы понимаем, что возросли не столько реальные объемы операций, сколько их «легальная» часть.Рост объемов операций по купле-продаже валюты произошел и после того, как в апреле 2017 Нацбанк поднял планку минимальной продажи валюты населению с 12 тыс грн в день до 150 тыс грн в день в эквиваленте. Если за март 2017 небанковские финансовые учреждения приобрели $144,6 млн, то за апрель — уже $184, 4 млн, а за май — $250, 2 млн.Тем не менее, в 2016 году ряд крупных игроков показал прибыль в размере всего 400-500 грн с каждого пункта обмена валюты. У некоторых компаний еще хуже — зафиксирован убыток. При этом все понимают, что деятельность по обмену валют имеет высокую доходность.Возникает вопрос: почему так происходит? Очевидно, заявленная маржа (разница между курсом покупки и продажи валюты) в некоторых обменных пунктах мизерная — 1-2 коп. Эти компании заинтересованы показывать минимальную маржу, потому что платят налог от размера прибыли, которая представляет собой заработок на разнице между проданной и купленной валютой. Маржу устанавливают сами финансовые компании, поэтому их явное «нежелание зарабатывать» на обмене валюты вызывает вопросы у регулятора.Чтобы решить эту проблему, необходимо заменить налог на прибыль по валютно-обменным операциям патентным сбором — фиксированной ставкой для каждого пункта обмена.Вводить патентный сбор Нацбанк не уполномочен — для этого нужно вносить изменения в Налоговый кодекс. Но Национальный банк готовит и планирует в ближайшее время направить уполномоченным государственным органам свои предложения по этому вопросу.

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