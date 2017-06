Lonsdayl Премиум



Путешественники оставили более $ 867,800 на контрольно-пропускных пунктах В прошлом году путешественники оставили рекордную сумму денег на контрольно-пропускных пунктах

Суммарное количество денег достигло колоссальной отметки $ 867,812

Международный аэропорт Нью-Йорка имени Джона Ф. Кеннеди собрал больше всего ценностей, заработав на них $ 70,615.

Администрация транспортной безопасности (АТБ) США сохраняет деньги для последующей оплаты операций по обеспечению безопасности.





Прохождение контрольно-пропускных пунктов АТБ сопровождается множеством переживаний. Когда ты спешишь на посадку, необходимо упаковать ноутбук и собрать все вещи, да еще и так, чтобы без проблем пройти КПП. Но всегда о чем-то забывает. И, как правило, это что-то лежит в кармане.



Согласно недавнему сообщению администрации транспортной безопасности, путешественники оставили рекордную сумму $ 867812,39 в этом году. Это более чем на $ 100,000 больше, чем в 2015 году. Больше всего денег было оставлено в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке, благодаря чему было заработано $ 70,615. Следующим в списке стал международный аэропорт Лос-Анджелеса, который увидел $ 44.811 и международный аэропорт Далласа с $ 42,305 дохода.



Представители АТБ сказали The Washington Post: «Мы прилагаем все усилия, чтобы пассажиры получили вещи, оставленные на КПП. Но далеко не все путешественники запрашивают информацию о забытых вещах, поэтому они невостребованные и свободные». А на вопрос «куда уйдут деньги» достаточно простой — всю полученную прибыль потратят на операции по обеспечению безопасности.



Перевод специально для mmgp.ru



