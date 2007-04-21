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Отставка главы Uber – начало конца этой финансовой пирамиды?

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Отставка главы Uber – начало конца этой финансовой пирамиды?
Глава Uber покидает свой пост под давлением инвесторов. Эксперт НСН высказал мнение, что эта ситуация является началом обрушения так называемой «уберизации».



Основатель и генеральный директор Uber Трэвис Каланик покидает свой пост. Как сообщает The New York Times, накануне пять основных инвесторов компании направили ему письмо, в котором потребовали от Каланика немедленно уйти в отставку, объяснив это необходимостью обновления руководства компании. В результате 40-летний топ-менеджер уходит с главного поста, но при этом останется в совете директоров Uber.

В беседе с НСН председатель общественного движения TAXI 2018 Станислав Швагерус заявил, что отставка Трэвиса Каланика и ряд других событий говорят о начале конца компании Uber:

«В Uber в силу определённых событий, которые за последний год там происходили – этот то, что Трэвис Каланик вышел с шумом из президентского совета бизнесменов, который собрал Дональд Трамп. То, что у Uber который год подряд убытки составляют огромные суммы, на IPO они не выходят. За последние полгода шесть топ-менеджеров покинули компанию. Я думаю, что это – начало конца компании, в том числе, начало обрушения так называемой "уберизации" - экономики совместного потребления. Ведь, по сути, Uber является финансовой пирамидой», - заявил собеседник НСН.

Как заявил Станислав Швагерус, в мире насчитывается более 150 тысяч приложений по вызову такси – в России их две с половиной тысячи. По его словам, у нас самый обычный таксопарк в городе Урюпинске имеет своё собственно приложение, которое ничем не хуже по функциональности приложения Uber.

«Другой вопрос в том, что та финансовая пирамида с огромной капитализацией, которая была выстроена Uber она "дутая". И вся бизнес-модель Uber построена на привлечении финансов инвесторов и на практически сжигании их на выплаты водителям дотаций за низкие тарифы. Рано или поздно этот новый тип финансовой пирамиды рухнет», - резюмировал председатель общественного движения TAXI 2018.

Напомним, в этом году Uber оказался в центре множества скандалов. Так, в феврале две экс-сотрудницы компании обвинили свое бывшее руководство в сексизме и домогательствах. После инцидента Трэвис Каланик пообещал провести тщательное расследование всех якобы имевших место эпизодов. В итоге в Uber были уволены ведущие топ-менеджеры и более двух десятков других сотрудников.

Отметим, в неприятной ситуации оказался замешан и сам Трэвис Каланик. В сети появилось видео, на которой запечатлено, как он вступает в перепалку с одним из водителей. Последний утверждал, что руководство Uber забирает себе слишком большой процент от заработка таксистов, тем самым разоряя их. На это заявление Каланик ответил в достаточно грубой форме.

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