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Razer планирует поднять с колен мобильный гейминг

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Razer планирует поднять с колен мобильный гейминг

Американская компания Razer у многих ассоциируется в первую очередь с игровыми девайсами для геймеров, такими как компьютерные мыши и коврики для них, наушники, клавиатуры и прочее. Но в последнее время она существенно расширила спектр своей деятельности. Компания продаёт спортивные браслеты и всерьёз взялась за выпуск игровых ноутбуков, постоянно расширяя линейку и представляя новые модели. В прошлом Razer приобрела компанию Ouya, выпустившую в 2013 году весьма перспективную игровую консоль под управлением Android, которая так и не стала популярной. Также Razer недавно купила стартап Nextbit, создавший «облачный» смартфон Robin. Теперь выяснилось, что Razer намерена поднять с колен мобильный гейминг.


Во время интервью с South China Morning Post генеральный директор Razer Мин-Лян Тан заявил, что мобильные игры станут огромной частью их бизнеса в будущем. Он напомнил, что до них никто не делал ноутбуков, нацеленных целиком и полностью на игры.

«Сейчас я не вижу ни одного мобильного устройства или программной платформы, которые бы действительно удовлетворяли потребности мобильного геймера», — заявил Мин-Лян Тан.

Глава Razer наотрез отказался давать какие-то подробности о том, как именно они намерены повлиять на рынок мобильных игр. Судя по его словам об отсутствии нужного устройства и платформы, они планируют выпустить свой смартфон или другой мобильный девайс, ориентированный на геймеров.

Также рекомендуем ознакомиться со специальным материалом, где мы вместе с известными разработчиками разобрали, почему на смартфонах до сих пор нет давно обещанных игр консольного уровня.

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