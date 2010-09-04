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Ulefone Gemini Pro на Helio X27 со скидкой $60 от AliExpress

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Ulefone Gemini Pro на Helio X27 со скидкой $60 от AliExpress

Ulefone Gemini Pro удостоился флагманского звания не просто так. Посудите сами: с десятиядерным Helio X27 и 4 ГБ ОЗУ на борту он набирает в AnTuTu свыше 100 000 баллов. Как и большинство современных флагманов, аппарат располагает двойной камерой с сенсорами на 13 Мп и цельнометаллическим корпусом. Смартфон угодил в раздел Tech Discovery от AliExpress, путь к которому открыт лишь самым интересным новинкам мобильного рынка. Поэтому до 27 июня Gemini Pro доступен со скидкой $60 и подарками на сумму $40.


Технические характеристики Ulefone Gemini Pro:

5,5-дюймовый Full HD-дисплей (401 ppi) с 2,5D-стеклом;
десятиядерный процессор MediaTek Helio X27 с тактовой частотой 2,6 ГГц;
графический ускоритель Mali-T880;
4 ГБ оперативной памяти;
64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 256 ГБ;
двойная камера с сенсорами Sony IMX258 на 13 Мп;
фронтальная камера на 8 Мп с LED-вспышкой;
аккумулятор ёмкостью 3 680 мАч с технологией быстрой подзарядки;
встроенный 360-градусный сканер отпечатков пальцев;
ОС: Android 7.1.1 Nougat;
габариты: 155 x 76,9 x 8,45 мм;
вес: 181 грамм.


При покупке Ulefone Gemini Pro до 27 июня действует скидка в размере $60. Ко всему прочему, в качестве приятного бонуса каждый покупатель получит подарки на общую сумму $40: металлическую подставку-кольцо, закалённое стекло и кожаный чехол.

Источник.
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