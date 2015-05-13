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Провайдер программного обеспечения для бухгалтеров FloQast, привлек $25 млн

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Провайдер программного обеспечения для бухгалтеров FloQast, привлек $25 млн


Провайдер программного обеспечения для бухгалтеров FloQast Inc, расположенный в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), привлек в раунде B $ 25 млн финансирования.
Данный раунд был возглавлен Insight Venture Partners в партнерстве с уже существующими инвесторами из венчурных фондов Toba Capital and Polaris Partners. Благодаря финансированию, вице-президент фонда Insight Venture Partners Харли Миллер присоединится к совету директоров FloQast. Стартап, который с момента своего запуска привлек свыше $ 33 млн инвестиций, нацелен использовать привлеченный капитал для выхода на зарубежные рынки и для ускорения своего развития.

Основанная 25 сентября 2014 года под руководством соучредителя и главного исполнительного директора Майкла Уитмайра, FloQast является разработчиком программного обеспечения, которое позволяет бухгалтерам управлять документооборотом, ставить определенные задачи, автоматизировать заполнение документов.

На сегодняшний день, с компанией сотрудничает Twilio, Nutanix, Accretive Solutions, E2open, JAMF, naviHealth, Rubrik, Zscaler и другие компании.
Также напомню, что стартап в последний раз привлекал $ 6.5 млн инвестиции в мае 2016 года, которые направил на разработку своей платформы.

Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
бухгалтерский учет, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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