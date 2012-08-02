Diageo купить алкогольный бренд Джорджа Клуни за $ 1 млрд

Компания Diageo Plc согласилась купить элитную марку текилы актера Джорджа Клуни «Casamigos» в сделке, в ходе которой бренд оценили до $ 1 млрд. Крупнейший мировой производитель спиртных напитков стремится увеличить свое присутствие на рынке, при этом сохраняя высокие темпы роста. В среду Diageo сообщила, что сначала заплатит $ 700 млн за саму компанию, которая была основанная известным американским актером Клуни, а также должна заплатить еще $ 300 млн за закрытие поставленных целей в течение 10 лет.
Сделку начали обсуждать через две недели после того, как компания Pernod Ricard приобрела долю производителя Del Maguey, чтобы подчеркнуть ценность и дух мексиканских напитков. Новая волна популярности текилы помогла напитку отойти от старого образа, а теперь он стал «эталоном» для молодого пьющего населения. По данным IWSR, в прошлом году продажи текилы во всем мире выросли на 5,2%, опередив индустрию крепких спиртных напитков, которая выросла всего на 0,3%.
Компания «Casamigos»(дом друзей) была основана в 2013 году Джорджем Клуни и его друзьями — ночным предпринимателем Рэндом Гербером, женатым на модели Синди Кроуфорд, и застройщиком Майком Мельдманом. Они и дальше будут работать над продвижением бренда. Новая материнская компания Diageo, у которой подписаны договоренности с знаменитостями Дэвидом Бэкхэмом, Шоном Комбсом и другими, заявила о нейтральности доходов от Casamigos в течение первых трех лет, а уже спустя три года компания начнет получать прибыль.
Компания не предоставляет отчетность о доходах и не раскрывает финансовые показатели. Президент североамериканского представительства Дейрдре Малан заявил журналистам, что такие компании невозможно оценивать стандартными методами, ведь они стремительно растут. Известно только то, что в 2016 году бренд продал 120000 упаковок с 9 литрами алкоголя в США, а к концу 2017 — показатель вырастет до 170000 упаковок. Diageo заявила, что следующим двигателем роста станет экспансия европейского рынка.
Малан также расказал журналистам, что растущая напряженность между Мексикой и Соединенными Штатами не создает никаких барьеров для бизнеса. Компания продолжает стремительно развиваться и захватывать свою долю на рынке элитных напитков.
Перевод специально для mmgp.ru
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