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Samsara привлек $40 миллионов для развития технологий управления автопарком

Быстрые изменения в области доставки привлекли внимание инвесторов, которые начинают вливать большие суммы денег в отрасль. И, вероятно, по уважительной причине: будущее, когда грузовики работают автономно, становится все ближе, а датчики и программное обеспечение должны идти в ногу с этим прогрессом.



Samsara работает над такими типами датчиков и продуктов, чтобы эти автопарки работали четко. Стартап создает GPS-трекеры и датчики, такие как те, которые отслеживают температуру, и передает данные управляющим автопарками, чтобы те убедились, что все работает хорошо. Samsara сегодня привлекла 40 миллионов долларов финансирования и теперь компания оценивается в сумму около 530 миллионов долларов. Раунд возглавила General Catalyst при участии Andreessen Horowitz.



В то время как они хорошо работают с автопарками, вполне вероятно, что те же самые датчики могут найти свое применение и на других объектах, таких как фабрики и все, что требует отслеживания данных окружающего мира для повышения эффективности.





Каждый грузовик или автомобиль, который ломается, может навредить бизнесу компании, так как клиенты требуют более короткого времени доставки. Но это также означает, что открылась возможность для стартапов, которые могут создавать специальные датчики и инструменты для компаний, которые уже имеют массивные автопарки, но нуждаются в повышении эффективности. Бортовые камеры, датчики температуры и трекеры для различных проблемных точек автомобиля или грузовика могут помочь компании установить проблему до того, как придется устранять ее последствия.



И поскольку все больше и больше автономных автомобилей выходят на дорогу, это означает больше датчиков и больше данных для Samsara. Это является одной из причин, по которой датчики и инструменты Samsara разработаны для простой и быстрой установки, а также могут обеспечить соответствие местным правилам для водителей.



Задача Samsara будет заключаться в том, чтобы выиграть конкурентную борьбу у существующих поставщиков датчиков, таких как Honeywell и Fleetmatics, а также других стартапов, которые могут попытаться занять нишу в более узких и специализированных областях сенсорной технологии.



Уникальность



Перевод специально для MMGP.ru Быстрые изменения в области доставки привлекли внимание инвесторов, которые начинают вливать большие суммы денег в отрасль. И, вероятно, по уважительной причине: будущее, когда грузовики работают автономно, становится все ближе, а датчики и программное обеспечение должны идти в ногу с этим прогрессом.Samsara работает над такими типами датчиков и продуктов, чтобы эти автопарки работали четко. Стартап создает GPS-трекеры и датчики, такие как те, которые отслеживают температуру, и передает данные управляющим автопарками, чтобы те убедились, что все работает хорошо. Samsara сегодня привлекла 40 миллионов долларов финансирования и теперь компания оценивается в сумму около 530 миллионов долларов. Раунд возглавила General Catalyst при участии Andreessen Horowitz.В то время как они хорошо работают с автопарками, вполне вероятно, что те же самые датчики могут найти свое применение и на других объектах, таких как фабрики и все, что требует отслеживания данных окружающего мира для повышения эффективности.Каждый грузовик или автомобиль, который ломается, может навредить бизнесу компании, так как клиенты требуют более короткого времени доставки. Но это также означает, что открылась возможность для стартапов, которые могут создавать специальные датчики и инструменты для компаний, которые уже имеют массивные автопарки, но нуждаются в повышении эффективности. Бортовые камеры, датчики температуры и трекеры для различных проблемных точек автомобиля или грузовика могут помочь компании установить проблему до того, как придется устранять ее последствия.И поскольку все больше и больше автономных автомобилей выходят на дорогу, это означает больше датчиков и больше данных для Samsara. Это является одной из причин, по которой датчики и инструменты Samsara разработаны для простой и быстрой установки, а также могут обеспечить соответствие местным правилам для водителей.Задача Samsara будет заключаться в том, чтобы выиграть конкурентную борьбу у существующих поставщиков датчиков, таких как Honeywell и Fleetmatics, а также других стартапов, которые могут попытаться занять нишу в более узких и специализированных областях сенсорной технологии.

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