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Компания Snapchat анонсировала новую функцию Maps

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Компания Snapchat анонсировала новую функцию Maps
Согласно объявлению под названием Snap Map, опубликованному в среду, теперь 166 миллионов пользователей приложения смогут делиться местоположениями друг с другом. Трейлер новой функции показывает, что две девушки просматривают карту Snapchat и могут смотреть на то, что и где делают друзья.



Помимо новой возможности поиска друзей по геолокации, добавление новой функции расширит рекламные возможности платформы. Пользователи также смогут просматривать фотографии и видеоролики со всего мира, включая анонсы крупных событий и мероприятий. Доступ к новой функции пользователи получают через основную камеру Snapchat. Разработчик продукта Джефф Броди сказал об обновлении: «Мы изменяем видение карты, а точнее — переворачиваем ее вверх дном. Это карта не для того, чтобы следить за друзьями. Она предназначена для того, чтобы выбрать место, куда вы хотите отправиться».

Компания Snapchat уже много лет использует видеоролики пользователей для того, чтобы освещать крупные мероприятия, концерты и спортивные игры. А недавно была добавлена функция поиска и видео стали более доступными для просмотра. В последнее время Snap сделала ряд дорогостоящих инвестиций в поисковые и картографические проекты: $ 200 млн за проект Placed и еще $ 200 за поисковый стартап Vurb в начале прошлого года.

Давайте посмотрим, как работает функция Snap Maps:



Инвесторы и трейдеры никак не отреагировали на анонс компании. Акции торговались на том же уровне, что и при открытии — $ 18,28. Инвесторы имеют множество вопросов к компании, ведь после IPO стало понятно, что Facebook и Instagram успешно копируют все нововведения платформы и ничто не спасает Snap. Вначале Марк Цукерберг успешно "украл" исчезающие сообщения, которые превзошли Snap по количеству ежедневных активных пользователей, а потом в каждую из его компаний была успешно интегрирована функция Stories. Если технологический гигант с такой легкостью и успехом копирует все популярные функции Snap, то какое у компании будущее? Цена акций на IPO была $ 27,09 — с тех пор цена упала на 37%.

Специально для mmgp.ru

По материалам:businessinsider.com

Уникальность: 100%
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Последний раз редактировалось Lonsdayl; Сегодня в 00:16.
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