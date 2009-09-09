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Украинский стартап Kray Technologies подписал первые контракты на производство агродр

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Украинский стартап Kray Technologies подписал первые контракты на производство агродр
Украинский стартап Kray Technologies подписал первые контракты на производств агродронов. Об этом вчера заявил основатель проекта Дмитрий Сурду. По его словам, аппарат уже получил необходимые патенты в США.



"Считайте, что первый дрон уже продали. Законтрактовано довольно много", - подчеркнул он. По информации LIGA.net, украинская компания будет работать в общей сложности примерно над 10-тью дронами. "Десять не законтрактовано, но определенный объем есть", - уклоняется от ответа основатель компании. Контракты преимущественно заключаются на американском рынке (США, Канада).
Чем полезен:
Дрон помогает увеличить урожайность и уменьшить объемы внесения удобрений. То есть поднять доходы фермеров и уменьшить затраты. Например, при внесении удобрений самолетом остаются неохваченные участки поля. Из-за этого теряется около 4% урожая. Дрон Kray летит на высоте 1 метра над посевами в автоматическими режиме. И потери урожая (необрабатываемые края поля) снижается до 0,5%.

Основные характеристики
дрон оснащен системой компьютерного видения, которая позволяет распознавать препятствия и автоматически уклоняться от них (камеры спосбоны распознавать рельеф на расстоянии 10-70 метров, лидар - 5-25 метров). В будущих моделях предполагается также установить на аппарат "компьютерное зрение", доступное в ночном режиме.

Рабочий цикл дрона: 15 минут полет, 1 минута обслуживания. За один цикл обрабатывает до 14 га. Время заряда пары батарей - до 60 минут.

Производительность - 27-48 га в час, 300-500 га за день. Дрон развивает скорость 110 км/ч, это рекорд для мультиротора. Емкость бака для химикатов - 22,5л и 15 кг.

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