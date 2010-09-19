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Стартап RE2 Robotics получит финансирование для создания роботов-летчиков

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Стартап RE2 Robotics получит финансирование для создания роботов-летчиков


Беспилотные летательные системы и самолеты уже проходят активные испытания в ВВС США и других оборонных ведомствах, и сегодня стартап RE2 Robotics был выбран USAF для создания модифицированного робота-летчика, который сможет легко управлять стандартными пилотируемыми самолетами и таким образом преобразовать их в автономные самолеты.

Стало известно, что стартап RE2 Robotics вскоре получит финансирование от американских ВВС для реализации этого проекта. Данная программа будет включать в себя тестирование подобных роботов на различных самолетах, а также различные манипуляции с контрольными устройствами. Все роботы будут тестироваться на обычных пилотируемых самолетах, что позволяет их сделать автономными, без каких-либо изменений на стороне самого воздушного судна.



Это ключ к уникальному продукту: роботы-пилоты RE2 Robotics будут представлять собой универсальное решение, и работать в формате «подключил и используй» для активного применения в авиации, что фактически ставит на роль обычных пилотов роботов, но при этом используются все традиционные, ориентированные на человека интерфейсы управления и информационные системы. Как правило, беспилотные летательные технологии требуют прямой интеграции и даже разработки специальных самолетов или дополнительных систем управления, что является очень дорогостоящим и непрактичным решением.

Кроме того, роботы-пилоты также позволяют в любой момент вернуть человеческий контроль над самолетом, когда это потребуется. Подобный способ обеспечивает очень легкое развертывание автономных самолетов: нужно будет просто доставить робота и посадить его на место пилота, что намного проще, чем длительная и дорогостоящая модификация транспортных средств.


Стартап RE2 Robotics в дальнейшем планирует создавать роботов-пилотов не только для самолетов, но и для наземных транспортных средств и даже для подводных кораблей. Поскольку все они в настоящее время управляются человеком, то можно будет создать один вариант робота, который сможет успешно справляться с различными задачами, что будет еще более выгодным решением с точки зрения эффективности и сокращения затрат.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/06/21/re...onal-aircraft/

https://text.ru/antiplagiat/594acaaf495fb
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