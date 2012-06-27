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Майнинг дома либо в “облаке”, что выбрать ?

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Старый Вчера, 23:55
#1
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Имя: Александр
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Сообщений: 297
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Майнинг дома либо в “облаке”, что выбрать ?
Наконец то понял, что деньги проходят мимо тебя и только ленивый не зарабатывает на криптовалюте. Думаешь между вариантом, своя "ферма" или облачный майнинг, тогда этот пост именно для тебя.

Майнинг дома либо в “облаке”, что выбрать ?
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