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Slips Technologies для скользких покрытий привлекла $8,6 млн инвестиций

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Slips Technologies для скользких покрытий привлекла $8,6 млн инвестиций


Американская компания по производству высокотехнологичных материалов Slips Technologies из Кембриджа штат Массачусетс является разработчиком скользких покрытий для различных отраслей промышленности, в том числе в производстве морских суден и медицинских устройств и для этих целей привлекла $8,6 млн. инвестиций.

Инвесторами стали Anzu Partners, венчурная компания BASF Capital, частные инвесторы и швейцарский предприниматель Хансджорг Высс, а также Массачусетский Центр чистой энергии (MassCEC).

Компания намерена использовать привлеченные средства для разработки, тестирования продуктов, коммерциализации и расширения основных технологий. Компания также недавно получила инвестиции в размере $2,95 млн. от агентства перспективных исследований Министерства энергетики США - Energy (ARPA-E) для разработки и испытания противообрастающих красок для решения проблем топливной экономичности и выбросов углерода с коммерческих грузовых судов.




В рамках своего дальнейшего роста компания объявила, что председатель правления Дэвид Вард взял на себя роль главного исполнительного директора компании Slips Technologies.





Первые продукты были созданы в Гарвардском институте в октябре 2014 при финансовой поддержке венчурной компании A BASF Capital и Хансджорг Высс в размере $3 млн. инвестиций. Slips разработала покрытия, которые создают скользкий, самовосстанавливающийся жидкий слой на поверхностях липких материалов с разной шереховатостью - все от адгезии и до опорожнения контейнеров от бактериального загрязнения. Они могут быть применены к широкому спектру материалов, включая такие, как пластмассы, металл, керамика, стекло и даже бетон. Покрытия SLIPS отталкивают все виды жидкостей и продуктов, таких как моторное масло, краска, водная эмульсия и кровь. В потребительских товарах, такие как лосьоны и гели, а также бактерии, насекомые и морские организмы, которые растут на корпусах кораблей.




Компания создала единственные в мире продукты со скользкими поверхностями, которые отражают широкий спектр жидкостей и биологические загрязняющие вещества. Поверхности SLIPS™ имеют стабильный, иммобилизованный, полностью жидкий смазочный материал. В отличие от твердых поверхностей, эта поверхность действительно гладкая и чрезвычайно скользкая.




Перевод специально для mmgp.ru


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