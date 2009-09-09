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14 мест, где в Украине можно расплатиться нимами — валютой соцсети Nimses

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#1
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14 мест, где в Украине можно расплатиться нимами — валютой соцсети Nimses
Украинская крипто сеть Nimses продолжает интриговать пользователей. Не успел проект полноценно заработать, как уже есть компании где "нимамы" можно расплатиться за различные товары или услуги.


Nimses это сеть в которой за проведенное время и лайки получаешь внутреннею валюту, которую можно будет обменять на реальные товары и возможно в будущем деньги.
Так ли это со временем узнаем, а теперь те места где уже подтвердили готовность принимать внутреннюю валюту сети, или же по другому "нимы"

1. Кофе
скидка 50% на эспрессо, капучино и латте
кофейня Cube Coffee Brew Bar, Софиевская 1/2
Цена в нимах: 400
2.Напитки
ресторан I:T it, Михайловская 13
Цена в нимах: 3 500 за сидр, 4 500 за пиво. Можно потратить 6 000 в день. Обычная цена: 35 грн за сидр, 45 грн за пиво
3. Еда
3 пиццы и 10 чашек кофе в день
пиццерия PizzaPlace.com.ua, Боголюбова 20
Цена в нимах: пицца — 4 320, кофе — 1 440
Обычная цена: пицца — 140 грн, кофе — 15 грн
Обычная цена: 19 грн (50% — 9,5 грн)

Другое
аксессуары для iPhone

Premium iPhone Store, Ковель, Независимости, 112В
Цена в нимах: силиконовый чехол к Apple iPhone 6 или 6S — 20 000, блок питания или USB-кабель — 25 000, наушники — 30 000.
Обычная цена: чехол — 100 грн, блок питания или USB-кабель — 150 грн, наушники — 200 грн.


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