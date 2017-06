Dana



Имя: Богдана Пол: Женский Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 09.09.2009 Сообщений: 1,141 Благодарностей: 513 УГ: 0 Записей в FX-блоге: 257 Подписок: 5 КП: 0.428 подарки

14 мест, где в Украине можно расплатиться нимами — валютой соцсети Nimses





Nimses это сеть в которой за проведенное время и лайки получаешь внутреннею валюту, которую можно будет обменять на реальные товары и возможно в будущем деньги.

Так ли это со временем узнаем, а теперь те места где уже подтвердили готовность принимать внутреннюю валюту сети, или же по другому "нимы"



1. Кофе

скидка 50% на эспрессо, капучино и латте

кофейня Cube Coffee Brew Bar, Софиевская 1/2

Цена в нимах: 400

2.Напитки

ресторан I:T it, Михайловская 13

Цена в нимах: 3 500 за сидр, 4 500 за пиво. Можно потратить 6 000 в день. Обычная цена: 35 грн за сидр, 45 грн за пиво

3. Еда

3 пиццы и 10 чашек кофе в день

пиццерия PizzaPlace.com.ua, Боголюбова 20

Цена в нимах: пицца — 4 320, кофе — 1 440

Обычная цена: пицца — 140 грн, кофе — 15 грн

Обычная цена: 19 грн (50% — 9,5 грн)



Другое

аксессуары для iPhone



Premium iPhone Store, Ковель, Независимости, 112В

Цена в нимах: силиконовый чехол к Apple iPhone 6 или 6S — 20 000, блок питания или USB-кабель — 25 000, наушники — 30 000.

Обычная цена: чехол — 100 грн, блок питания или USB-кабель — 150 грн, наушники — 200 грн.





Источник Украинская крипто сеть Nimses продолжает интриговать пользователей. Не успел проект полноценно заработать, как уже есть компании где "нимамы" можно расплатиться за различные товары или услуги.Nimses это сеть в которой за проведенное время и лайки получаешь внутреннею валюту, которую можно будет обменять на реальные товары и возможно в будущем деньги.Так ли это со временем узнаем, а теперь те места где уже подтвердили готовность принимать внутреннюю валюту сети, или же по другому "нимы"скидка 50% на эспрессо, капучино и латтекофейня Cube Coffee Brew Bar, Софиевская 1/2Цена в нимах: 400ресторан I:T it, Михайловская 13Цена в нимах: 3 500 за сидр, 4 500 за пиво. Можно потратить 6 000 в день. Обычная цена: 35 грн за сидр, 45 грн за пиво3 пиццы и 10 чашек кофе в деньпиццерия PizzaPlace.com.ua, Боголюбова 20Цена в нимах: пицца — 4 320, кофе — 1 440Обычная цена: пицца — 140 грн, кофе — 15 грнОбычная цена: 19 грн (50% — 9,5 грн)ДругоеPremium iPhone Store, Ковель, Независимости, 112ВЦена в нимах: силиконовый чехол к Apple iPhone 6 или 6S — 20 000, блок питания или USB-кабель — 25 000, наушники — 30 000.Обычная цена: чехол — 100 грн, блок питания или USB-кабель — 150 грн, наушники — 200 грн.





Торгуй Bitcoin на FXOpen __________________Торгуйна криптосчетах